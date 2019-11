Un total de 18 detinguts en un operatiu antidroga nocturn al centre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional han detingut 18 persones la matinada d'aquest dissabte en una operació antidroga a un local d'oci nocturn de districte de Ciutat Vella de Barcelona, en la qual s'han identificat 170 persones, ha informat la policia autonòmica en un comunicat.













Dels 18 detinguts, un ho ha estat per tenir una ordre de cerca, i 17 en aplicació de la Llei d'estrangeria, de qui s'ha fet càrrec la Policia Nacional.





La policia ha cursat sis denúncies per tinença de drogues, com èxtasi, cocaïna, marihuana i haixix, i una denúncia per tinença d'arma blanca en un lloc de reunió.





L'objectiu de l'operatiu, que ha començat a les 1.00 hores, era la detecció de tràfic de substàncies i la prevenció de robatoris amb violència i intimidació a la via pública que els cossos policials havien detectat en els voltants de el local.





Els Mossos han informat que dispositius d'aquest tipus es continuaran fent per garantir la seguretat ciutadana, l'ordre públic i el civisme en els voltants de les zones d'oci nocturn de Ciutat Vella.