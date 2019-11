Judici Diana Quer: El Chicle, culpable d'agressió sexual, assassinat i detenció il·legal

El jurat popular ha declarat a Enrique Abuín, àlies 'El Chicle', culpable d'un delicte d'agressió sexual i d'l'assassinat amb traïdoria de Diana Quer, la desaparició de la qual va ser denunciada el 22 d'agost de 2016 durant les festes de Pobra i el cadàver de la qual va ser localitzat gairebé 500 dies després a l'interior d'un pou situat en una nau abandonada d'Asados, a Rianxo.









Així ho han decidit de forma unànime dels membres del jurat després d'una deliberació que s'ha prolongat durant quatre dies, des que els fos lliurat l'objecte de veredicte el migdia de dimarts.

















En la jornada de divendres, el jurat va emetre un primer document que va ser retornat per decisió del jutge, Ángel Pantín, als membres per corregir els "errors formals" i "possibles contradiccions" que va apreciar.





En particular, consideren provat durant les 11 sessions del judici que El Chicle va assassinar Diana Quer després agredir-la sexualment, però no violar-la, a la nau d'Asados, el que obriria la porta al fet que fos condemnat a la presó permanent revisable.





La pista de Diana Quer es va perdre en les festes de Pobra do Caramiñal el 22 d'agost de 2016, mentre tornava sola a casa després d'haver gaudit de la celebració. Tenia només 18 anys.





Els seus últims missatges, el seu telèfon mòbil, desaparegut en un primer moment i trobat després al mar a Taragoña, la reconstrucció dels últims passos o les declaracions que van prendre els investigadors, però, no van permetre aclarir què havia passat amb la jove.





La manca de pistes amb el pas el temps va ser tan urgent que vuit mesos després, l'abril del 2017, el jutge instructor, Félix Isaac Anido, decidia arxivar provisionalment la causa "per no existir indicis suficients per dirigir el procediment davant d'una persona determinada ".





Caldria esperar fins a finals d'aquest mateix any perquè es produís un altre fet delictiu que va precipitar la troballa del cos de Diana i la detenció d'Enrique Abuín com a autor confés de la mort.





Va ser en els últims dies de desembre de 2017, quan una jove de la veïna localitat de Boiro va denunciar haver estat víctima d'un intent de rapte i agressió sexual (pel que avui en dia està condemnat El Chicle) i va assenyalar a Enrique Abuín com el responsable.





Els agents, que ja l'havien tingut entre els principals sospitosos de el cas Quer, el van detenir llavors i el van interrogar fins que va confessar haver estat el responsable de la mort de la jove i els va portar fins el cadàver. L'últim dia de l'any, el cos de Diana Quer era recuperat d'un pou situat a l'interior d'una nau industrial abandonada a Asados, a Rianxo, pròxima a l'habitatge dels pares del seu presumpte assassí, 500 dies després de la seva desaparició.