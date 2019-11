Monedero descarta ser ministre: "Per manar cal saber obeir"

El politòleg i fundador de Podem Juan Carlos Monedero ha descartat entrar com a ministre en un Govern de PSOE i Unides Podem perquè "per manar cal saber obeir" i ell, ha dit, encara està en el procés d'aprenentatge de l'obediència, encara que està avançant.









Monedero ha fet aquestes declaracions als mitjans minuts abans de la inauguració de la seu de la formació morada a Guadalajara.





No ha volgut aclarir si li han proposat o no, però ha insistit que "no té interès" a ocupar càrrecs públics de moment i creu que és "un bon missatge" que alguns dels fundadors de Podem no entrin en càrrecs de representació en la vida pública i es mantingui en aquest espai que permet fer política "sense càrrecs".





"Quan sigui més gran, potser em plantegi assumir alguna responsabilitat i quan aprengui a ser més obedient", ha fet broma.





Sobre el futur pacte de Govern, ha dit que "si l'esquerra té orelles per escoltar el crit desesperat" d'una dreta que busca noves eleccions, "no queda més remei que entendre".





En la seva opinió, les últimes eleccions no haurien de haver-se convocat "mai"; considera que "han estat un despropòsit", ha dit després de subratllar que, a més, "tenien una voluntat que no s'ha vist reflectida i per tant, a la força els pengen", ha precisat.





Per Monedero està clar també que des de Catalunya s'han adonat que la via unilateral no té sentit i que el PSOE s'ha adonat que Podem "ha arribat per quedar-se" i que vol formar part de Govern per expressar "de forma correcta ", la seva voluntat política de transformació.





Preguntat sobre el sou que van a sumar Irene Montero i Pablo Iglesias si finalment entren amb càrrecs de responsabilitat en el futur Govern, ha assenyalat que en els estatuts de Podem "ocupis el càrrec que ocupis, hi ha una limitació salarial" i ha assegurat que, ara per ara, tots ho compleixen i que ells ho compliran.





Segons ha explicat, aquesta limitació es tradueix en el fet que ningú pot cobra més de tres vegades el salari mínim interprofessional, amb excepcions si hi ha fills o discapacitats, ha dit després de recordar que Podem "neix del 15M i d'un enuig molt fort contra el bipartidisme i contra unes elits polítiques que estaven molt lluny de la gent".