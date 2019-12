Calviño tomba el control del lloguer per evitar una fuga massiva de fons

Nadia Calviño ja exerceix com a vicepresidenta econòmica de Govern de Pedro Sánchez i sembla ser que ha dinamitat les negociacions que mantenien Irene Montero per Podem i José Luis Ábalos com a titular del Ministeri de Foment per intervenir el mercat de lloguer des d'un futur Ministeri d'Habitatge.





La ministra Nadia Calviño / Catalunyapress





L'actual ministra d'Economia ha imposat el seu criteri, amb l'objectiu de frenar l'amenaça d'una fuga massiva de fons. Fins ara, Pedro Sánchez havia defensat la recuperació de dues carteres: Habitatge i Igualtat i estava previst que Irene Montero, ocuparia Habitatge. El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, s'havia mostrat obert a negociar amb Unides Podem posar límit als preus del lloguer d'habitatge, intervenir per generar més oferta, i que el lloguer fos així més assequible.





Però Nadia Calviño ha alertat dels riscos per a Espanya si s'intervé el mercat, i ha convençut a Pedro Sánchez per tombar el projecte que havia començat a negociar José Luis Ábalos amb Irene Montero. Economia va advertir a Moncloa i a Foment d'una immediata fugida massiva de grans fons d'inversió internacionals si Espanya intervenia els preus de lloguer.





Malgrat tot el ministre Ábalos ha confirmat a Irene Montero que el Ministeri de Foment vol complir el compromís assolit amb Unides Podem per regular el preu dels lloguers, però, a través dels Pressupostos o mitjançant un projecte de llei.