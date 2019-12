L'activitat industrial, afectada per la incertesa política i econòmica

L'activitat de el sector manufacturer d'Espanya va seguir baixant durant el passat mes de novembre, tot i que el ritme de caiguda es va alleujar respecte a el mes anterior, segons l' índex de gerents de compres (PMI) , que va pujar a 47,5 punts des dels 46, 8 d'octubre, el que ofereix expectatives que "el pitjor de la desacceleració industrial està passant" davant la incertesa política i econòmiques al país i la resta de món.





Els participants en l'enquesta de IHS Markit van assenyalar de forma generalitzada la "paralització dels mercats de béns", tant al país com a l'estranger, afegint que la despesa de l'consumidor i la despesa de capital entre els clients es van veure afectats per la persistent incertesa política i econòmica a Espanya, Europa i el món en general.





D'aquesta manera, les dades de producció i noves comandes van disminuir notablement, encara que a un ritme més lent que a l'octubre, mentre que els nivells de personal es van retallar lleument per setè mesconsecutivo.





"Si bé la millora relativa de l'índex PMI d'aquest mes augmenta lasesperanzas que el pitjor de la desacceleració industrial estápasando, el sector segueix sent un llast notable per a la economíaespañola i s'espera que tingui un impacte en les xifres de l'PIB per el quart trimestre" , va advertir Paul Smith, economista de IHS Markit.