Messi va ser decisiu per a la victòria del Barça

A un parell de setmanes del Clàssic, la figura de Messi sembla cada minut, una altra vegada, més gegant. L'argentí, que aquest dilluns viatja a París per, potser, recollir el seu sisè Pilota d'Or, s'ha enlairat definitivament aquesta temporada.





El gol de Messi al Wanda va significar molt més que el novè en set jornades. I va ser més que un símbol amb vista al Clàssic. És una demostració de poder de l'argentí en LaLiga.





En el dia que es compleix una dècada des que va rebre la seva primera Pilota d'Or, l'astre argentí va tornar a demostrar per què segueix sent el millor del món. El capità barcelonista ha estat l'heroi del Barça al triomf contra l'Atlètic de Madrid en Wanda Metropolità (0-1) amb un golàs a falta de només cinc minuts per al final. Una diana, però, amb molts significats que repassem a continuació.





El golàs de Messi a l'estadi matalasser és el primer -en LaLiga- en aquest escenari (ja va marcar a la final de Copa contra el Sevilla), i aconsegueix una nova fita històrica: ha anotat en els 20 estadis de l'actual primera Divisió. Així doncs, no queda escenari a LaLiga sense el segell de l'astre argentí, que ha afegit aquest diumenge una nova víctima a la seva llista.





A més, aquest gol significa el nombre 700 del '10' blaugrana com a professional, una xifra absolutament estratosfèrica. L'argentí ha anotat 614 gols amb el primer equip del FC Barcelona i 86 amb la Selecció Argentina, comptant l'absoluta i les inferiors.





En un partit competit i emocionant, el FC Barcelona ha pogut guanyar a un sempre complicat Atlètic de Madrid, al Wanda Metropolità, en una nit freda i plujosa que l'argentí s'ha encarregat de pintar. El seu gol, a cinc minuts de la fi, dóna els tres punts als blaugrana, que tornen a ocupar la primera posició de la taula.





Tot això en un partit en què també ha destacat Ter Stegen, un autèntic mur que ningú de l'Atlètic ha pogut enderrocar. L'alemany i l'argentí, un a cada àrea, han tornat a ser determinants. I l'Atlètic de Madrid, amb un partit més, ja es troba a sis punts de l'Barça.





I és que aquest partit també s'esperava per veure en acció dos dels millors porters del món: Oblak i Ter Stegen. I, finalment, el que ha acabat acaparant més flaixos (i no només pel resultat final) ha estat l'alemany. Especialment en una primera part en què ha estat el protagonista més destacat, amb dues intervencions de molt mèrit que han salvat el gol de l'Atlètic. La primera, davant Bell, en una rematada a boca de canó (min 20). La segona, davant d'un cop de cap de Morata (min 40).





Les dues, en uns primers 45 minuts amb molt de ritme, on s'han viscut intercanvis de cops. També canvis de guió, amb un inici dominat pels de Simeone, però amb una posterior reacció blaugrana. De fet, després d'uns primers 20 minuts d'alta pressió, el Barça ha aguantat bé les envestides dels matalassers i ha sabut patir per, a poc a poc, anar-se'n acomodant sobre la gespa del Metropolità. L'exemple, que a tres minuts de la mitja part Piqué s'ha topat amb el travesser amb un cop de cap.





Malgrat un empenta local, en què Sergi Roberto ha hagut d'aparèixer providencialment per evitar gairebé sobre la línia de gol una rematada de Morata que anava dins (min 72), la segona part no ha tingut les mateixes ocasions, però sí la emoció que en qualsevol moment la balança es podria decantar per un dels dos costats. I, com no podia ser d'altra manera, Leo Messi ha estat l'autor d'aquesta sentència, amb un autèntic golàs que ha desesperat a l'afició del Wanda.





Ningú li ha pogut aturar, i això que ha tingut la pilota durant una bona estona: conducció des de la banda dreta, paret amb Suárez i rematada de primeres de l'argentí molt enganxada a el pal, lluny de Oblak (0-1, min 85). Un gol definitiu, el seu primer contra l'Atlètic al Wanda Metropolità, per permetre als al Barça tancar la setmana no només classificat ja per als vuitens de la Champions sinó també com a líder de LaLiga.