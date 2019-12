Cruz s'acomiada del Senat parlant de Catalunya: "És el problema d'Espanya, no d'una Comunitat"

El president de Senat, Manuel Cruz, ha demanat en el seu discurs de comiat de la cambra alta diàleg per afrontar el problema territorial, que és un "problema d'Espanya i no de tal o qual Comunitat", i ha dit que és urgent dissenyar un "projecte compartit". "Tots portem massa temps a la defensiva".





Cruz ha pres la paraula en la Diputació Permanent del Senat per acomiadar-se de la institució que ha presidit des de maig i que no dirigirà a la nova legislatura, que arrenca demà dimarts. El PSOE ha triat en el seu lloc per al càrrec de la jutge Pilar Llop, especialista en violència de gènere i senadora per Madrid.





L'encara president ha posat èmfasi que la democràcia espanyola és sòlida i que amb aquesta base "urgeix" obrir una nova època en la qual es dissenyi per al futur "un projecte compartit entre tots". En la seva opinió, la democràcia espanyola ha estat fins ara més capaç de "reivindicar el seu llegat que d'il·luminar noves propostes", que han de plantejar-se.









Manuel Cruz ha dit que tota solució que es plantegi passa per reforçar el paper del Senat com a seu del diàleg entre administracions, de cooperació entre governs i d'impuls de l'Estat autonòmic, ha dit. "Que es substanciï un diàleg fructífer d'Espanya amb ella mateixa i amb els seus diferents territoris", ha agregat.





En la seva opinió, el país necessita llocs de trobada i diàleg en els quals es pugui pensar en el futur "sense falses urgència i les polèmiques de vol gallinaci", que assumeixin les tensions socials i les canalitzin.





"El gran desafiament és transversal a totes les institucions: transformar la por i la desconfiança el present en una nova forma de relacionar-nos. Serà la millor manera d'evitar la temptació d'idealitzar qualsevol passat", ha conclòs.