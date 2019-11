Quina serà la "quota" de PSC en el pròxim consell de ministres?

Un dels grans valedors de Pedro Sánchez durant la seva travessia en el desert va ser el PSC. Després de la seva retirada per evitar el gest d'investir Mariano Rajoy, la federació catalana es va convertir per a Sánchez en un suport imprescindible en el retorn al poder. Començant per la seva reconquesta de la secretaria general del partit.





Tant en el període previ a les primàries de 2017, com en la mateixa campanya contra l'expresidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, els socialistes catalans van donar suport a l'actual president de Govern espanyol gairebé sense fissures.





Dos anys més tard, Sánchez ha neutralitzat els focus de dissidència, ha refet la directiva a la seva mida i ha entès qui són els seus amics. Prova d'això és el paper que juguen els socialistes catalans en les decisions que es prenen des de Ferraz --com es va veure en el canvi d'última hora del programa per a les últimes eleccions que no incloïa el concepte federal en el seu primer redactado--. O la inclusió de Salvador Illa a la terna que ha negociat amb ERC la seva abstenció en la investidura de Pedro Sánchez.









Donades aquestes relacions de confiança, sembla poc probable que no hi hagi una "quota catalana" en el proper Govern central. L'única complicació per Sánchez és triar el qui i l'on: quins membres de la federació catalana del PSOE podrien acompanyar el president en el seu gabinet de ministres.





SALVADOR ILLA, MÀ DRETA DE ICETA





El secretari d'organització de PSC, Salvador Illa, és un dels homes forts d'Iceta. Reuneix en la seva persona la capacitat logística del "lampista" que ha de bregar amb un partit que a Catalunya sol estar en l'ull de mira, com els seus bons contactes amb les diferents famílies del socialisme català, tant federalistes com constitucionalistes --cal recordar que Illa sempre ha participat en les convocatòries de Societat Civil Catalana.





Discret, correcte i funcional, Illa podria ocupar una cartera de caràcter més aviat gestor i constituiria el desembarcament més visible del PSC al nou gabinet. És cert que les seves noves obligacions deixarien descuidat el flanc intern de l'organització a Catalunya, però un dels vells "capitans" com Javier Zaragoza o Antoni Balmón podria prendre'n el relleu.





Un altre nom que també sona és el de l'exlíder del PSC i ara delegat del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, que porta anys en una segona línia però és un dels millors reservistes del partit donada la seva experiència institucional.





Encara que també apareixen a les travesses algunes alcaldesses de la corona "vermella" de Barcelona, potser el PSC prefereix no perdre polítiques ben posicionades com Núria Marín o Núria Parlón. Malgrat la vocació paritària del sanchisme, més val conservar el bon paper que juguen aquestes alcaldesses als seus municipis, pensen en el partit.





CONGRÉS I SENAT, A QUI POSEM?





Un altre flanc que s'obre en aquesta nova legislatura és la renovació de Meritxell Batet i Manuel Cruz a la presidència de Congrés i del Senat, respectivament. Per diferents motius, la seva continuïtat al capdavant de les institucions legislatives sembla penjar d'un fil.





En el cas de Batet, la síndrome vertiginosa que pateix --que ja la va obligar a abandonar la passada campanya per prescripció mèdica-- la pot obligar a passar un temps allunyada de la primera línia per garantir la seva plena recuperació.





D'altra banda, la marxa de Manuel Cruz al capdavant de la Cambra Alta ha estat menys lluïda del que s'esperava. Els casos de presumpte plagi que han esquitxat la seva carrera, sumats al seu perfil polític més vocacional que professional --Cruz és professor de filosofia a la Universitat de Barcelona--, el podria menar a fer un pas enrere per tornar a l'aula.





Si tant Batet com Cruz cauen de tots dos llocs, Sánchez podria intentar ressuscitar la candidatura d'Iceta per a una de les dues cambres. En el seu moment, Iceta va ser proposat com a candidat al Senat, però les forces independentistes van vetar la seva candidatura el maig de 2019. Potser ara, enmig de les negociacions per a la investidura, el líder del PSC ja pugui ser "desvetat" pels futurs socis de l'Executiu.