Condemnen Banc Santander a tornar 500.000 euros en obligacions subordinades a dos clients del Popular

El Jutjat de Primera Instància Nombre 18 de Madrid ha dictat una sentència per la qual declara nul·la l'adquisició d'obligacions subordinades subscrita per un matrimoni jubilat en data 25 de juliol de 2011 per import de 500.000 euros.





La sentència estima que la compra d'aquest producte financer per part del matrimoni a el Banc Popular --absorbido posteriorment per Banc Santander-- va ser il·lícita perquè els inversors no tenien coneixements en matèria financera, sent ell taxista de professió i ella auxiliar administratiu i sense que constés que haguessin invertit mai en productes d'aquest tipus.





Tampoc en aquest supòsit es va aportar pel banc ni el test de conveniència ni el d'idoneïtat, de manera que el banc no va acreditar que grau de comprensió tenia del producte un cop llegit el fullet informatiu que va sostenir el banc que es va subministrar.





D'altra banda, el director de la sucursal de Banc Popular, en l'acte de judici, no recordava com es va realitzar la comercialització, donant només compte genèric de com s'efectuava.









La sentència conclou que no va existir cap dada que permetés concloure que va mediar algun tipus de recomanació als efectes de determinar la necessitat de sotmetre a aquests clients a un test d'idoneïtat, i que no hi ha dubte que no tenien cap manera el caràcter de client professional, sinó de detallista de perfil conservador que buscabaninversiones segures, inadequat i desaconsellable segons la seva tipologia i que requeríadada seva complexitat amplis coneixements en inversions financeres.