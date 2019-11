El Jutjat de Primera Instància número 32 de Barcelona ha condemnat a Banc Santander a tornar a demandant el que va invertir en accions de Banc Popular al febrer de 2009. És la primera vegada que una sentència es retrotreu tan enrere en el temps per condemnar el Santander, com a entitat successora del Popular després de l'adquisició del banc fallit.





La demanda, interposada per Durán&Durán Advocats, va estar acompanyada d'un informe pericial que conclou que Popular, en plena situació de crisi, va decidir apostar a partir de 2008 per un augment creditici a favor dels seus clients històrics, familiar i pimes, el que va derivar en un "augment espectacular" de la morositat.





Al seu torn, el banc va oferir entre 2008 i 2015 una imatge externa de fortalesa i rendibilitat, quan existia una incorrecta política creditícia extremadament arriscada que no es reflectia en els comptes anuals, de manera que Popular "va amagar la magnitud del problema als seus accionistes amb una informació falsa dels seus estats financers, on la morositat dels seus clients i la gran quantitat d'actius tòxics existents no es trobaven degudament provisionats".









Segons el perit, l'entitat va reflectir una imatge irreal de beneficis i no una situació de pèrdues reals, distorsionant la imatge fidel, no va acudir a la Sareb per sanejar els seus immobles improductius i va intentar amagar la situació a través d'ampliacions de capital que no van ser suficients.





La jutge ha compartit les conclusions contingudes en l'informe pericial adjunt a la demanda, ressaltant la transcendència dels comptes anuals, que cobreixen les necessitats dels usuaris en un procés de presa de decisions, tant a l'hora de comprar com de vendre o mantenir les seves accions.





"Tota aquesta informació, no ajustada a la realitat, va fer que els inversors, i entre ells la demandant, decidís subscriure l'ordre de compra de 27 de febrer de 2009 i conservar aquestes accions sobre la base d'una informació incorrecta que no reflectia la imatge fidel de la mercantil, esperant obtenir rendiments positius", explica en la seva decisió.





En la mateixa línia, la jutgessa considera que "no és lògic ni explicable que s'hagués produït la debacle bancària del Banc Popular si els comptes haguessin estat reals" i que el desastre de 2017 "venia de molts anys abans de l'ampliació de capital de 2016".





Per tot això, el Jutjat ha condemnat a Banc Santander a reintegrar a la part demandant la quantitat inicialment invertida, més els interessos legals, imposant també les costes a l'entitat bancària.





Tot i que no és la primera ocasió que el Santander resulta condemnat per la informació enganyosa que el Popular va distribuir sobre la seva situació financera, mai una sentència havia anat tan enrere en el temps. Segons fonts del bufet Duran&Durán Advocats, aquesta fallada obre la porta a futures reclamacions que podrien remuntar-se a l'època en què va esclatar la crisi econòmica al nostre país.