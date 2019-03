L'Audiència Provincial de Barcelona ha resolt per primera vegada ratificar la nul·litat d'una operació de compra d'accions de Banc Popular, coincident amb la campanya d'ampliació de capital de l'entitat de maig de 2016, en considerar que "la situació financera que es reflectia en el fullet informatiu no es corresponia amb la situació econòmica financera real" de l'entitat.





La sentència, que ha comptat amb la defensa del Col·lectiu Ronda, confirma en la seva totalitat les conclusions de la resolució prèvia del Jutjat de Primera Instància número 27 de Barcelona i obliga a Banco Santander, actual propietari de Banc Popular, a tornar els 28.047,50 euros invertits pel client demandant al juny de 2016.





La resolució de Banc Popular i posterior adquisició per part de Banco Santander va comportar la pèrdua absoluta del valor de la seva inversió per a més de 300.000 accionistes, bonistes i preferentistes de l'entitat.





Una porció significativa d'aquest col·lectiu de damnificats van adquirir les seves accions en el transcurs de la intensa campanya d'ampliació de capital desenvolupada per part de Banco Popular a través de la seva extensa xarxa d'oficines entre els mesos de maig i juny de 2016, tot just un any abans que els supervisors financers decidissin intervenir definitivament l'entitat.





UNA IMATGE ALLUNYADA DE LA REALITAT





Segons acredita l'Audiència Provincial de Barcelona, al fullet informatiu facilitat als clients de Banco Popular s'afirmava que l'objectiu de l'ampliació de capital era "normalitzar l'activitat" de l'entitat amb la voluntat de "reforçar fortaleses i la rendibilitat, i reduir el cost risc".





Així, tot i citar la possibilitat que arribessin a "materialitzar-se determinades incerteses amb efectes comptables" que els responsables del Popular centraven en conflictes com el de les clàusules sòl hipotecàries o l'excessiva exposició al negoci immobiliari, el mateix fullet emfatitzava que aquestes "possibles pèrdues comptables", xifrades en un màxim de 2.000 milions d'euros el 2016, quedarien cobertes, amb la pròpia ampliació de capital.





No obstant això, a criteri de l'Audiència Provincial, la informació trasllada als clients no permetia de cap manera imaginar que tan sols dotze mesos després de comprar les seves accions, l'entitat veuria reduït a un simbòlic euro el seu valor al mercat, volatilitzant íntegrament el valor de les inversions de les seves clients.





DADES FALSEJADES I VICIS EN EL CONSENTIMENT





"No calen especials raonaments -es pot llegir a la sentència de l'Audiència Provincial- per concloure que si les dades econòmiques recollides en el fullet no haguessin contingut les greus inexactituds que afirma la sentència recorreguda, la informació difosa a través de la publicació de tal fullet i els comentaris que el mateix hagués suscitat en diversos àmbits, haurien dissuadit de fer la inversió a petits inversors com els demandants".





Sent així, el tribunal català sentencia que correspon a Banco Santander, com a legal successora de Banco Popular, reemborsar les accions adquirides per un valor de 28.047,50 euros, després de concloure que el fullet facilitat traslladava una imatge radicalment falsa de la suposada solvència de l'entitat i no complia la seva funció d'"informar els possibles inversors sobre l'oportunitat de subscriure el producte emès, coneixent els riscos que aquesta decisió pot comportar".





LA SITUACIÓ ALS JUTJATS





Aquesta sentència obre la porta a que en un futur la resta d'afectats per la comercialització irregular d'accions de Banc Popular portin la seva situació fins als jutjats i aconsegueixen rescabalar els diners que van invertir en la compra d'accions.





La sentència de l'Audiència Provincial resulta transcendent en establir un sòlid criteri respecte a la inexactitud de la informació proporcionat als inversors, en absolut d'acord amb la realitat econòmica i comptable de l'entitat.