La CGT de Catalunya ha denunciat davant Inspecció de Treball de la Generalitat 40 centres d'investigació perquè consideren que "incompleixen l'obligació" de prorrogar el contracte dels doctorands en el quart any si no han completat la tesi doctoral, com en la seva opinió estableix el Estatut d'aquest personal (EPIF).





En un comunicat aquest dilluns, el sindicat ha explicat que es tracta dels centres que integren la Fundació de Centres de Recerca de Catalunya (prop), i els ha portat davant inspecció després de "mesos de recopilar informació sobre la situació contractual del Investigador en formació (PIF) d'aquests centres".





Tot i que el sindicat considera que l'EPIF obliga a allargar el contracte si no hi ha un informe desfavorable de la comissió acadèmica, la Generalitat assenyala que és una potestat però no una obligació.





Segons CGT, l'incompliment de la pròrroga està provocant que "gran part de les tesis doctorals s'acabin amb l'investigador treballant en situació d'atur", a l'acabar el tercer any, el que precaritza encara més la situació dels investigadors més joves, que sovint són responsables d'investigacions punteres.









Entre els centres A prop es troben centres d'hospitals públics com la Vall d'Hebron --el de Recerca (VHIR) i el d'Oncologia (VHIO)--, Bellvitge (Idibell), Josep Trueta (IdIBGi), Sant Pau (IR- Sant Pau), Germans Trias i Pujol (IGTP) --Can Ruti-- i de la Mar (IMIM).





S'inclouen centres com l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV), Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Institut de Recerca Contra la leucèmia Josep Carreras (IJC), i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i de Lleida (IRB Lleida).





També figura el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Centre de Regulació Genòmica (CRG), Internet i Innovació Digital a Catalunya (i2CAT), Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut Català de Recerca de l'Aigua (Icra), Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) i Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta).





UNIVERSITATS





El sindicat ha explicat que ha sol·licitat que la denúncia s'incorpori a la que va fer al juliol contra totes les universitats públiques --excepte la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que aplica totalment aquest Estatut per un acord amb la CGT per sortir de vagues--.





Aquesta primera denúncia ha motivat, segons el sindicat, que Inspecció de Treball iniciï un procés sancionador contra les universitats per inaplicació de l'EPIF que pot suposar "important sancions econòmiques", ha dit, i la CGT ha recordat que la setmana passada va presentar una demanda de conflicte col·lectiu contra les mateixes universitats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).