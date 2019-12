La presència de Vox a la Mesa i els 'afegitons' per acatar la Constitució centren la constitució del Congrés

El Congrés de la XIV Legislatura començarà a caminar aquest dimarts amb l'elecció dels nous membres de la Mesa presidencial en una sessió en què el focus estarà posat en Vox i les seves possibilitats d'entrar o no en l'òrgan rector de la Cambra, així com en les 'afegitons' per acatar la Constitució que utilitzaran els diputats electes, pas previ per assumir la seva condició de parlamentari.





Les sessions constitutives d'Congrés i del Senat se celebraran de manera simultània a partir de les deu del matí amb la presència dels parlamentaris elegits en els comicis generals del passat 10 de novembre.





A la cambra baixa, la sessió serà presidida pel diputat electe de major edat, que tornarà a ser el socialista burgalès Agustín Javier Zamarrón Moreno, de 73 anys, a què assistiran en qualitat de secretàries les dues més joves. En aquests llocs també repetiran Marta Rosique, d'ERC, de 23 anys, i Lucía Muñoz Dalda, de Podem, de 26.









ON S'UBICARAN ELS 52 DE VOX?





Seran els únics tres diputats, juntament amb els membres de Govern, que tenen ja un lloc fix a l'hemicicle, perquè els altres es distribuiran pel Saló de Plens segons considerin, ja que aquest 'primer dia d'escola' no hi ha reserva de places. Està per veure en quina part de l'hemicicle se situa Vox, que ja en l'anterior sessió constitutiva va sorprendre ocupant els seients del PSOE i que ara ampliarà presència amb els seus 52 diputats.





Les dues secretàries llegiran els noms de tots els electes per ordre alfabètic i els recursos contenciosos electorals interposats, amb indicació dels diputats que poguessin quedar afectats per la resolució dels mateixos.





A continuació es procedirà a les votacions per elegir els nou membres de l'òrgan de govern de la Cambra, la Mesa presidencial. Els diputats hauran de baixar des del seu escó fins a la taula presidencial per dipositar les seves paperetes a l'urna.





El primer serà triar la Presidència, per la qual es preveuen a el menys dues candidatures, la de la socialista Meritxell Batet i la de la popular Ana Pastor. Resultarà elegida la que obtingui la majoria absoluta de la Cambra, la qual cosa en el cas de Batet només suposaria sumar 21 vots als que ja té assegurats amb el PSOE i Unides Podem. Si a la primera cap aconsegueix aquests 176 sufragis, es repetirà la votació entre les dues candidates que hagin sumat més suports i resultarà elegida qui obtingui més vots, és a dir, majoria simple.





Després es votaran, d'una tacada, les quatre vicepresidències. Els diputats només podran escriure un nom en la papereta i els quatre més recolzats ocuparan els seus llocs en ordre de major a menor. El mateix mecanisme s'utilitza per triar les quatre Secretaries.





'CORDÓ SANITARI'





En aquestes votacions és on el PSOE i Unides Podem han promogut un 'cordó sanitari' per evitar que Vox tingui representació en l'òrgan de govern del Congrés, un veto que a última hora de dilluns seguia sense aclarir-se. I és que els grups seguien negociant a diverses bandes sobre les alambinades fórmules que hi ha sobre la Mesa per vetar Vox, permetre'ls estar només amb un lloc o que aconsegueixi els dos que aritmèticament els correspondrien.





El PP, que amb els seus vots té assegurats a el menys dos llocs, ha rebutjat sumar-se al veto i ha proposat una aliança amb Vox i Ciutadans perquè els populars es facin amb dos seients, els de Abascal amb un i els taronges amb un altre.





Però des Vox, fins a última hora d'aquest dilluns es negaven a facilitar l'entrada dels taronges, insistint que a ells els "corresponen" dos llocs. Al PP tractaran fins al final que entrin els dos partits, encara que sense descartar buscar el suport de PSOE per fer-se amb tres llocs per a ells sols si Vox es manté en la seva negativa a entrar en l'equació.





Davant l'actitud de Vox de no col·laborar perquè Ciutadans aconsegueixi el seient a què aspira els taronges podrien intentar buscar el suport dels socialistes i no només del PP.





Els de Santiago Abascal, que amb 52 diputats són la tercera força parlamentària, poden aconseguir per si sols dos llocs a la Mesa del Congrés (una Vicepresidència i una Secretaria) sempre que no triomfi un "cordó sanitari 'en contra seva.





El PSOE i Unides Podem, que sumen 155 diputats i aspiren a copar cinc dels nous llocs de la Mesa, tenen ja el suport exprés de PNB, Més País i Compromís per intentar excloure Vox, però el seu problema és que han de triplicar aquests 52 diputats en cada votació per poder superar als d'Abascal, però el preu es 's'encareix' més si Vox rep suports externs i encara més si a més volen retenir la Vicepresidència Primera del Congrés.





POLÈMICS ACATAMENTS





Concloses les votacions, els nou diputats elegits ocuparan els seus llocs a la Mesa presidencial i la nova presidenta anirà sol·licitant dels altres diputats el jurament o promesa d'acatar la Constitució.





En aquesta ronda de juraments o promeses, es podran escoltar les diferents fórmules pensades pels partits per acatar la Constitució, com el ja clàssic "per imperatiu legal" que solen utilitzar els independentistes d'Esquerra, Junts i Bildu i ara la CUP.





En la passada legislatura, alguns diputats de Unides Podem prometre la Carta Magna "per la democràcia i els drets socials"; el president de Vox, Santiago Abascal, va jurar "per Espanya" i els diputats d'ERC o Junts la van acatar "amb lleialtat" a el mandat del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.





Unes fórmules que la Mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i Unides Podem, va donar per vàlides malgrat les protestes del PP i Ciutadans, que van portar l'assumpte al Tribunal Constitucional. L'Alt Tribunal, però, encara ni tan sols ha admès a tràmit aquests recursos.





EL PP DEMANA MÉS CONTROL SOBRE ELS ACATAMENTS





Per evitar noves "humiliacions" a la legalitat institucional, des del PP ja han demanat a Batet que ella o qui ocupa la Presidència aquest dimarts controli les diferents fórmules d'acatament. Aquest divendres, la mateixa presidenta els va replicar que si torna a ser escollida tractarà les acataments de la Constitució de la mateixa manera que va fer el passat mes de maig, ja que entén que el seu deure és seguir aplicant el Reglament i la jurisprudència de Tribunal Constitucional.





Fonts socialistes recorden a Europa Press que algunes de les fórmules que el PP vol evitar van ser utilitzades fa més d'un any, al juny de 2018, quan qui presidia el Congrés era la popular Ana Pastor, sense que ningú posés objecció a les mateixes . Segons figura en el Diari de Sessions d'aquell dia, els diputats d'ERC Carolina Telechea i Joan Margall van prometre els seus càrrecs per "la llibertat dels presos i exiliats" per "la República catalana" i subratllant que ho feien "per imperatiu legal", i no se'ls va posar cap problema.





Després acataran la Constitució els membres de Govern que són diputats i els components de la nova Mesa. A continuació, el o la presidenta de la Cambra pronunciarà el seu primer discurs i declararà constituït el Congrés.





La nova Mesa de la Cambra es reunirà un cop aixecada la sessió per començar a formalitzar la creació dels grups parlamentaris, que hauran d'estar creats en els cinc dies següents. El termini s'acaba el proper 12 de desembre i els parlamentaris que no s'adscriguen a cap grup passaran a formar part del Mixt.