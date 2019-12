Casado permetrà que tant Vox com Ciutadans estiguin a la Mesa de Congrés

El president de PP, Pablo Casado, ha demanat integrar Ciutadans en la nova Mesa de Congrés, per la qual cosa ha donat a entendre que prestarà vots, i pel que fa a Vox s'ha limitat a reiterar que el seu partit no pensa ajudar a PSOE i Unides Podem a excloure el partit de Santiago Abascal.



Aquest dilluns, vespra de la constitució de les Corts, el PP va emprendre una ronda de contactes amb diferents formacions parlamentàries amb idea que, davant els cinc llocs que es van a repartir el PSOE i Unides Podem, el centre dreta cope les altres quatre places: dos per al Grup Popular, una per Vox i una altra per a Ciutadans.



En una reunió amb els diputats i senadors electes de PP, Casado ha recalcat que el PP "mai participarà en cordons sanitaris" contra formacions que defensin la unitat nacional, però sí que li agradaria que s'apliqués a altres.



CORDÓ SANITARI, PERÒ CONTRA BILDU, ERC I JUNTS



"Sí ens agradaria que hi hagués un cordó sanitari legal, constitucional, ètic i moral davant els hereus de Batasuna, que no han condemnat 800 assassinats, i contra els independentistes condemnats pel Tribunal Suprem", ha dit.



En al·lusió a Vox, admet que "hi ha partits a la dreta" que qüestionen preceptes bàsics de la Constitució, també a l'extrema esquerra, i fins i tot des del centre, però considera que no s'ha de "tolerar que s'estigui blanquejant la presència a les institucions de l'esquerra radical i que, no obstant això, s'intenti tapar la sentència de casos de corrupció (els ERO) o la negociació d'aquest Govern en debats que no condueixen a res".



A qui ha citat expressament és a Ciutadans, a què ha ofert el seu suport per entrar a la nova Mesa de Congrés, tot i que ara ja només compta amb deu diputats. Segons ha dit Casado, aquells partits que venien tenint representació en la Mesa de Congrés, si depenen dels vots de PP, tindran el seu suport.



PER ESPANYA SUMA



"Ciutadans ha d'entrar en aquesta negociació per tenir representació a la Mesa de les Corts Generals --ha assegurat--. No és un debat quantitatiu per nombre d'escons, sinó qualitatiu, en què el PP sempre tendirà la mà a un partit soci que ha tingut paper fonamental en aquesta cambra i que seguirà tenint la nostra col·laboració per dur a terme iniciatives legislatives".



El líder del PP justifica la seva aposta com una reedició de la frustrada Espanya Suma de les últimes eleccions: "Volem liderar el centre i la dreta, ho vam intentar a l'abril amb poc èxit i ara volem que aquest oferiment es vegi com el partit que vol liderar un espai imprescindible que ha de ser refundat", ha indicat.