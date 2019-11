L'Ajuntament de Madrid reprova Ortega Smith per no respectar les dones maltractades

El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Madrid i secretari general de la formació, Javier Ortega Smith, ha estat reprovat pel Ple de Cibeles amb els vots de PSOE, Més Madrid i Cs pels seus "boicots i la seva falta de respecte a les víctimes de la violència de gènere". El PP ha votat 'no' a la reprovació.









Ortega Smith es converteix en el regidor que més ràpidament ha estat reprovat en un Ple de l'Ajuntament ja que la crítica a la seva actuació ha arribat a la quarta sessió plenària del mandat.





Va ser el Grup Municipal Socialista el que va presentar ahir una moció d'urgència a debatre avui. En el text destaquen que l'acord de mínims que és la Llei de Violència de Gènere, promulgada el 2004, ha estat sempre fora de les lluites partidistes, cosa que "ha saltat pels aires" amb Vox situant la violència contra les dones "a la trinxera de la confrontació partidista".





El primer exemple d'això a l'Ajuntament, continua el text signat pel PSOE, va tenir lloc el passat 19 d'agost, quan la Corporació recordava Pilar, veïna de Tetuan i mare d'un nen de 9 anys, assassinada per la seva parella. Llavors el grup municipal de Vox es va absentar de l'homenatge.





Just un mes després, el 19 de setembre, "Vox va boicotejar un minut de silenci", el dedicat a Adaliz, veïna de Ciudad Lineal, mare de dues nenes i assassinada per la seva exparella. Ho feien amb una pancarta, després de la qual es trobava Ortega Smith, que resava 'La violència no té gènere. Contra tot tipus de violència intraframiliar'. A escassos metres hi havia la pancarta recolzada per la resta de la Corporació, amb el lema 'Ja n'hi ha prou. No a la violència de gènere'.





L'última confrontació la va protagonitzar el dilluns, dia internacional d'eradicació de la violència de gènere. Ahir, 24 hores després, el també diputat nacional acusava Nadia Otmani -la dona que va acabar en cadira de rodes després de ser disparada pel seu cunyat a l'intentar defensar a la seva germana i que dilluns li va exigir que no utilitzés a les víctimes de violència masclista- de muntar "el numeret" en l'acte institucional pel 25N en una acció "premeditada i orquestrada" per l'esquerra.





A més en aquest Ple no s'ha signat una declaració institucional al voltant del 25N per la negativa de Vox, cosa que els socialistes veuen com "retrocedir tot el camí fet".