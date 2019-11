Vox impedeix fer dues declaracions institucionals sobre violència de gènere i infància al Congrés

Vox ha impedit també que el Congrés dels Diputats faci una declaració institucional contra la violència de gènere en negar-se a signar un text impulsat pel PSOE sobre aquesta matèria i que, segons ha explicat la portaveu d'Igualtat dels socialistes, Laura Berja, compta amb el suport de la resta de partits representats a la Cambra baixa.









Com ja va fer a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid, entre altres institucions, la formació de Santiago Abascal s'ha negat a donar suport a una declaració institucional en aquesta matèria, una iniciativa que necessita la unanimitat de la Cambra per poder executar-se. Però, a més, aquest dimecres s'ha negat a signar una altra declaració sobre protecció dels drets de la infància que els socialistes volien que es llegís a l'acabar la sessió de la Diputació Permanent.





Per Berja, aquesta negativa de Vox és "important" per poder "assenyalar" i "aïllar" els que "bloquegen l'avanç" de país en matèria d'igualtat al no condemnar la violència de gènere. "Qui no és capaç de mirar als ulls les víctimes de violència masclista és còmplice del seu botxí", ha criticat.





En declaracions als periodistes als passadissos de Congrés, la portaveu del PSOE ha indicat que, mentre el seu partit estigui representat en aquesta Cambra, seguirà defensant la lluita contra la violència de gènere davant d'aquells "que s'oposin a aquesta xacra" i ha fet una crida a la resta de partits per actuar junts contra "els que no defensen les dones".





Berja ha valorat el "coratge" de les víctimes i les supervivents d'aquesta violència que "miren a la cara als covards de Vox", mentre ells "són incapaços de sostenir-la mirada", en referència a la trobada que aquest dilluns es produïa en l'Ajuntament de Madrid entre l'activista Nadia Otmani i el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith.