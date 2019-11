El discurs d'Ortega Smith (Vox) encén les víctimes de la violència de gènere

Nombroses dones que assistien a l'acte en commemoració del Dia contra la Violència de Gènere han abandonat la sala d'actes de Cibeles durant el discurs d'el portaveu de Vox al consistori, Javier Ortega Smith, que ha cridat a "trencar el silenci negacionista".









A més d'abandonar la sala, diverses d'elles s'han aixecat a el crit de "vergonya" i han trepitjat el terra en senyal de protesta així com l'han escridassat. Una dona, en acabar Ortega Smith la seva intervenció, ha demanat "respecte per a les mortes i respecte per a les dones" entre llàgrimes.





La víctima, Nadia Otmani, porta prop de 20 anys en cadira de rodes, després de rebre tres trets per part del seu cunyat quan la dona defensava a la seva germana, que portava anys patint els maltractaments del seu marit.





Quan ha recriminat a Smith el discurs polític en què ha minimitzat la violència de gènere, el dirigent de Vox no l'ha mirat a la cara i no s'ha immutat. Només després, en declaracions als periodistes, ha dit que li fa "pena" la situació de la senyora en cadira de rodes, però que no anava a debatre amb "una dona que crida a la sala".





Nadia Otmani ha demanat no fer política amb la violència de gènere. Fa anys que treballa amb l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid amb governs de diversos colors per lluitar contra el masclisme. Posteriorment, a preguntes dels periodistes, ha assenyalat que fins que va arribar Vox no ha tingut problemes amb els partits en aquesta qüestió.