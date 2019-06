Denuncien la vulneració dels drets sexuals i reproductius de dones amb problemes de salut mental

La Confederació Salut Mental Espanya ha denunciat, en el seu 'Informe sobre l'estat dels drets humans de les persones amb trastorn mental a Espanya 2018', la vulneració "sistemàtica i constant" de drets sexuals i reproductius de les dones que pateixen algun tipus de problema de salut mental.









"Tot i que els efectes físics i psicològics de l'esterilització forçada, igual que els de l'avortament coercitiu, estan prou constatats, i d'estar proscrita per normatives internacionals, a Espanya la legislació segueix emparant la pràctica d'aquesta mesura lesiva per a la integritat personal", asseguren en el seu document.





D'altra banda, indiquen que la violència de gènere constitueix "un dels principals factors de risc de problemes de salut mental", tant en les dones que els pateixen, com en els seus fills i filles que es converteixen en testimonis involuntaris.





"No obstant això, tot i les nefastes conseqüències psicològiques, i que el maltractament és la causa del 25 per cent dels intents de suïcidi de les dones, aquesta relació entre violència de gènere i problemes de salut mental continua invisibilitzada i ignorada a nivell de salut pública", lamenten.





Violència de gènere, esterilitzacions forçoses o avortaments coercitius són algunes de les denúncies relacionades amb l'abús i la vulneració de drets de les dones amb problemes de salut mental recollides en l'informe.





"Els drets de les persones amb problemes de salut mental es veuen vulnerats gairebé cada dia, i no només hem de visibilitzar-los, sinó que també hem d'oferir respostes i solucions. És indispensable el respecte dels drets humans. El patiment psíquic no pot ser un motiu per a la discriminació ni per afegir més dolor a la persona", argumenta el president de Salut Mental Espanya, Nel Anxelu González Zapico.





En línia amb anys anteriors, el document constata que a Espanya "se segueixen vulnerant diàriament" altres drets fonamentals de les persones amb algun problema de salut mental, que "segueixen patint violència i maltractament dins de les institucions hospitalàries, fins al punt de, en ocasions, provocar-los la mort". De fet, aquest últim informe recull dues denúncies de morts durant ingressos hospitalaris involuntaris.





"Hi ha mancances molt greus en matèria d'atenció a la salut mental que, en el fons, amaguen una falta de consideració a la persona com a subjecte de drets humans i es basen en una cultura de prejudici que, per tant, no és capaç de veure camins alternatius per garantir aquests drets, de manera que es perpetuen rols i pràctiques, encara que siguin ineficaços i erronis", critica l'assessora jurídica de la Confederació, Irene Muñoz Escandell.