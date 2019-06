Un equip d'investigadors internacionals, entre els quals es trobaven experts del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) i de l'Hospital Marquès de Valdecilla/IDIVAL, ha desenvolupat un mètode que podria accelerar la recerca de nous medicaments per tractar trastorns de salut mental com, per exemple, l'esquizofrènia.









Les malalties mentals són la causa principal de discapacitat al món, i representen el 31 per cent dels anys de vida ajustats per discapacitat. En les últimes dècades l'enteniment dels mecanismes biològics implicats en aspectes d'aquestes malalties ha augmentat de manera important, tot i que, tal com han reconegut els experts, no ha estat possible desenvolupar o descobrir fàrmacs "més eficaços i segurs d'una manera radical".





De fet, la majoria dels fàrmacs amb utilitat en malalties mentals es van descobrir de manera fortuïta. Un dels motius que dificulten el desenvolupament d'investigacions sobre nous fàrmacs en Psiquiatria és la impossibilitat d'obtenir mostres de teixit cerebral de pacients d'una manera rutinària, com passa en els casos de càncer.





Davant d'aquest escenari, els investigadors han demostrat que les cèl·lules vives sanguínies de pacients amb malaltia mental són útils per identificar dianes terapèutiques per al descobriment de nous tractaments. I és que, aquestes cèl·lules contenen molts receptors i molècules que també existeixen en el sistema nerviós central i que s'han associat a determinades malalties o estats mentals.





La utilització d'un procediment sofisticat d'anàlisi del funcionament cel·lular de 42 persones que pateixen esquizofrènia ha permès provar milers de compostos i veure el seu possible efecte terapèutic amb la hipòtesi que fàrmacs que ja hi ha al mercat poden tenir un efecte beneficiós per a aquests pacients amb malalties mentals. Aquesta estratègia de "reposicionament" de fàrmacs és, segons el parer dels investigadors "prometedora" perquè estalviaria temps i diners i permetria disposar de noves eines terapèutiques.





A més, podria ser utilitzada com un predictor de resposta clínica d'una manera personalitzada. "La nostra aportació en el projecte ha estat fonamentalment en aquesta línia on l'anàlisi de pacients abans i després del tractament ha permès aquests resultats tan il·lusionants", ha explicat l'investigador del CIBERSAM a l'Hospital Marqués de Valdecilla i director científic de l'Institut d'Investigació Sanitària Valdecilla (IDIVAL), Benedicto Crespo-Facorro.