PP, Cs i Vox d'El Espinar (Segòvia) demanen derogar la Llei de Violència de Gènere

PP, Cs i Vox s'han registrat aquest dilluns una moció a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament d'El Espinar (Segòvia) en què aquestes formacions plantegen aprovar un manifest amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere i en la qual demanen que es derogui la Llei de Violència de Gènere perquè "vulnera la presumpció d'innocència i col·lectivitza i victimitza la dona".









En la moció, que es debatrà en el Ple de el Consistori de dijous que ve, les tres formacions signants denúncies "públicament" la violència de gènere que pateixen moltes dones a el temps que demana, en el segon punt de la iniciativa, que es derogui la Llei de Violència de Gènere "una llei insòlita a tot Europa que colectiviza i victimitza la dona, vulnera la presumpció d'innocència i estableix tribunals només per a homes en contra de la igualtat constitucional dels espanyols".





Així mateix, a la iniciativa del PP, Cs i Vox, es recull el compromís a legislar a favor de la "cadena perpètua" per assegurar "que no hi hagi criminals sexuals reincidents, així com per endurir les penes contra els maltractadors (de dones, nens , avis...".





L'últim punt de la moció es refereix a el compromís a prendre totes les mesures necessàries per combatre la immigració il·legal "que fomenta el tràfic de persones, l'explotació sexual, genera inseguretat als barris, on cada vegada més dones no se senten segures".





Finalment, en el text de la moció dels signants manifesten la seva creença "en la igualtat de totes les persones" i rebutgen "la col·lectivització i utilització electoralista que es fa de la dona".





Aquesta moció ha portat el PSOE de Segòvia a lamentar que el PP "un partit que diu tenir sentit d'Estat" voti a favor "de derogar una Llei Orgànica i trencar el Pacte d'Estat" en aquesta matèria, a el temps que pregunten a la presidenta provincial dels populars, Paloma Sanz, "què ha de dir" abans aquesta proposta ", a l'igual que interpel·len el president regional, Alfonso Fernández Mañueco, i al president nacional, Pablo Casado.





Es tracta, segons la portaveu del PSOE a El Espinar, Alicia Palomo, "d'un text insultant per a totes les dones i per a totes les víctimes" que conté "barbaritats" al que afegit que es tracta d'una moció "que traspua masclisme i xenofòbia ".