Discussions acalorades i dimissions en el darrer Consell General de Ciutadans

Membres del Consell General de Ciutadans han expressat el seu malestar perquè, segons afirmen, en la reunió celebrada aquest dissabte a Madrid per constituir la Comissió Gestora del partit es va impedir que hi hagués un debat previ sobre qui havien de formar part d'aquest òrgan.





Durant aquesta trobada, els consellers van aprovar per unanimitat tant el Reglament de la Gestora com la data de la V Assemblea General de Cs, el 15 de març, abans de la qual se celebraran les primàries per elegir el nou president o presidenta del partit ja la nova Executiva.









Segons fonts internes el problema va sorgir al decidir la composició de la gestora. El president de Consell General, Manuel García Bofill, va presentar una llista de noms, la gran majoria procedents de l'anterior direcció de Ciutadans, nomenada per l'expresident Albert Rivera.





Una llista que es va llegir en aquest mateix moment, sense que s'hagués remès abans als consellers. A continuació, es va sotmetre a votació la proposta de García Bofill sense que, segons les fonts, es permetés un debat previ sobre aquesta.





POLÈMICA PEL MÈTODE DE VOTACIÓ





Aquesta votació es va realitzar a mà alçada, fent servir cartolines de diferents colors, i no en urna, de manera que tots els presents podien veure què votava cada un. Segons fonts de Consell General, abans de la reunió s'havia sollicitat que fos vot secret, però finalment no s'ha seguit aquest procediment.





No obstant això, en entrar a la sala se'ls va donar a cada conseller una acreditació amb un número, per votar, i també hi havia una urna sobre una taula. Per això es van sorprendre quan els van dir que havien de votar a mà alçada.













L'explicació que s'ofereix des de l'aparell del partit és que es va disposar tot el necessari per a una votació en urna per si algú sollicitava aquest mètode, però que aquesta petició --que hauria de comptar amb el suport d'una cinquena part dels consellers-- no es va produir.





Altres fonts, en canvi, afirmen que un conseller va intentar demanar la paraula per sollicitar que hi hagués vot secret però no el va deixar intervenir.





DISCUSSIÓ I ESBRONCADA





Aquests fets van generar una situació de caos i motivar "gran part de la discussió i l'esbroncada" que hi va haver durant la trobada. Segons una font present a la reunió, molts consellers van quedar "bastant disgustats" davant d'un procés que "no ha estat massa net".





"Ens demanen adhesió cega, però això és un partit polític", ha criticat, afirmant que la regeneració i els principis democràtics que defensa Ciutadans en les seves propostes polítiques s'haurien d'aplicar també dins el mateix partit.





Segons les dades facilitades per la formació taronja, la composició de la Gestora proposta per García Bofill va ser aprovada per un 91,4% dels vots.





Encara que han informat de cinc vots en contra i sis abstencions, no han concretat el nombre de consellers que van votar en total ni quants ho van fer a favor, indicant tan sols que hi havia més de 128. Segons fonts de Consell General, alguns consellers van decidir no votar com a forma de protesta.





Els cinc que van votar en contra són Nacho Prendes, portaveu del Comitè Autonòmic d'Astúries i exvicepresident de Congrés dels Diputats; Orlena de Miguel, portaveu autonòmica del partit a Castella-la Manxa; Fernando Navarro, viceconseller de Transparència en la Junta de Castella i Lleó; Eduardo de Castro, portaveu a l'Assemblea de Melilla; i Luis Armando Fernández, diputat a la Junta General del Principat d'Astúries.





RECLAMEN AUTOCRÍTICA I ESCOLTAR MÉS ALS AFILIATS





El debat que es va produir a l'Hotel Marriott Auditorium de Madrid va ser posterior a la votació en la qual es va aprovar la composició de la gestora, però així i tot es van produir nombroses intervencions.





En diverses d'elles es va retreure el caràcter continuista de la gestora i es va apostar per una major pluralitat. També hi va haver veus que van reclamar escoltar més als afiliats, donar-los explicacions i permetre'ls una major participació en el partit.





Així mateix, alguns assistents van subratllar la necessitat que Ciutadans faci per fi un exercici d'autocrítica després de la desfeta soferta en les últimes eleccions generals. Però també hi va haver qui van donar rèplica a tots aquests comentaris defensant la tasca realitzada per l'anterior Executiva del partit.









En qualsevol cas, fonts de la gestora van recordar després que en la reunió d'aquest dissabte no tocava discutir tots aquests temes, encara que alguns dels assistents volguessin tractar-los, perquè no figuraven en l'ordre del dia.





A la reunió de Consell General no només podien assistir els 125 membres electes que té aquest òrgan, sinó també els portaveus dels Comitès Autonòmics de Cs i els membres del Comitè Executiu fins a un màxim de vint.





Entre els càrrecs que han participat en el conclave malgrat no ser consellers, hi havia el líder de Ciutadans al Parlament Europeu, Luis Garicano; el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín; i el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea.





UN CONSELLER ES DÓNA DE BAIXA COM MILITANT





Aquest últim ha respost a Twitter a un membre de Consell General que, després de participar en la reunió, ha anunciat en aquesta xarxa social que es va a donar de baixa com a afiliat de Cs.









Amador ha afegit que "tant de bo" hi hagués en Ciutadans "més gent com Francisco Igea". "Però té pinta de tot el contrari. Sóc molt pessimista després del que he vist avui", ha lamentat.





El vicepresident de Castella i Lleó i membre de l'anterior Executiva de Ciutadans li ha contestat que en aquest partit "no sobra ningú i falta molta gent, molta gent compromesa amb les seves idees i amb el seu país", per al qual Cs és "molt necessari ". "T'ho demano a tu i us ho demano a tots els que avui teniu dubtes. No marxeu", ha manifestat.