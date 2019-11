Cs crea una gestora continuista i fixa el Congrés per al 15 de març

El Consell General de Ciutadans ha aprovat aquest dissabte la creació d'una gestora que, en general, és continuista respecte a la composició de l'antiga direcció del partit i que té Melisa Rodríguez com a portaveu. A més, els consellers han posat data al congrés extraordinari, que se celebrarà el 15 de març.



"El proper 15 de març, els afiliats decidiran el futur i model de partit que volen", ha afirmat el president de Consell General, Manuel García Bofill, que presideix la reunió del màxim òrgan entre assemblees de la formació taronja.



A més, el Consell General ha aprovat per unanimitat el Reglament de la Comissió Gestora -que s'encarregarà de dirigir i administrar el partit fins a la celebració de la V Assemblea General- i ha aprovat per àmplia majoria la composició de la mateixa.



La Comissió Gestora està presidida per Manuel García Bofill, com estableixen els Estatuts, i el secretari general serà José Manuel Villegas, que ja exercia aquest càrrec en l'Executiva d'Albert Rivera, mentre que la portaveu és l'exdiputada Melisa Rodríguez.



Així mateix, formen part de la gestora altres 13 membres: Joan Mesquida (portaveu adjunt), Fran Hervías (Organització), Carlos Quadrat (Finances), José María Espejo-Saavedra (Acció Institucional) i Marina Bravo (Programes).



També Guillermo Díaz (Comunicació), Beatriz Pino (adjunta de Comunicació), Begoña Villacís (Política Local), Ignacio Aguado (Política Autonòmica), Marta Rivera (Relacions Institucionals), Luis Garicano (Afers Internacionals), Miguel Gutiérrez (Formació) i Andrés Betancor (secretari jurídic).