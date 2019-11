Garicano demana a Sánchez un acord amb Cs i PP per evitar pactar amb ERC

L'eurodiputat de Ciutadans, Luis Garicano, ha assenyalat aquest divendres el perillós del pacte d'investidura que el PSOE i ERC poden tancar per aprovar el govern de Pedro Sánchez i li ha avisat el president que ERC "el devorarà" i que deixa Espanya "als peus dels cavalls" a Europa.













Segons ha assegurat, el moment actual és "històric" però "per mal" i ha cridat a que el PSOE rectifiqui i busqui un acord amb PP i Ciutadans, al·ludint que en les institucions europees solen votar junts.





"Li dic de genolls, li prego que no faci això, unir el destí d'Espanya, al de partits que vol destruir Espanya. És la fi d'Espanya", ha assenyalat Garicano, al temps que també ha enviat un missatge al PP per que accedeixi a negociar amb Sánchez.





"Li demano a Casado que segui en una taula, perquè fem el que fem a Europa que és una coalició populars, socialistes i liberals", ha insistit en una entrevista a TVE.





Segons la seva opinió, a Sánchez li pot passar com a l'expresident de la Generalitat Artur Mas quan va negociar amb les CUP el 2016, quan la formació anticapitalista va forçar la seva sortida per donar suport a al Govern de Junts Pel Si. "Negocies amb qui faci falta i el tigre et devora. A Sánchez, ERC li va a devorar", ha recalcat Garicano.