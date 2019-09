El líder de Ciutadans al Parlament Europeu, Luis Garicano, ha reafirmat la seva "total" compromís amb el partit taronja poc després que Francisco de la Torre, excompany seu a l'equip econòmic, i l'eurodiputat Javier Nart s'hagin donat de baixa com militants.









"Més enllà d'alguna diferència puntual que he pogut tenir i que he reflectit en els òrgans del partit, el meu compromís és total", ha dit en declaracions a Onda Cero.





Garicano va ser un dels membres crítics amb la decisió de Rivera de no obrir-se a negociar la investidura de Pere Sánchez, una proposta que es va votar el passat 24 de juny però va ser rebutjada per una àmplia majoria.





Quan li han preguntat si li resulta difícil seguir en el partit després de la sortida de Nart, De la Torre i Toni Roldán, Garicano ha respost que està "molt compromès amb el projecte de Ciutadans".





"Des del Parlament Europeu continuarem treballant amb els diputats nacionals, amb els diputats autonòmics i amb els alcaldes que tenim, seguirem tots treballant per aquest projecte liberal i progressista que representa Cs", ha manifestat.





RESPECTA LES DECISIONS DE ROLDÁN, NART I DE LA TORRE





El dirigent de Ciutadans ha evitat comentar els motius de Nart i De la Torre, exportaveu d'Hisenda al Congrés, per deixar el partit. Garicano ha destacat la "relació molt propera i de molt d'afecte" que l'uneix els seus tres excompanys de partit --Roldán, exsecretari de Programes i Àrees Sectorials, era la seva mà dreta en l'equip econòmic--, i ha afegit que respecta les seves decisions.





Encara que després de l'última remodelació efectuada de Rivera ha deixat de ser el responsable d'Economia i Ocupació, des del seu punt de vista el projecte de Ciutadans segueix sent el mateix: "Ni ha canviat ni canviarà". En aquest sentit, ha defensat que cap de les polítiques del partit relatives a les llibertats i les polítiques econòmiques s'ha modificat "gens ni mica".





Pel que fa a la política de pactes --rebutjar el PSOE de Pedro Sánchez, pactar amb el PP i comptar amb el suport de Vox--, Garicano ha dit que és "la que en aquest moment és possible i la que el partit ha decidit ". "En l'Executiva jo he expressat la meva opinió, però el meu compromís és amb el projecte", ha agregat.





NART NO RENUNCIA AL SEU ESCÓ





Com a cap de la delegació de Ciutadans a l'Eurocambra, Garicano seguirà tenint en el seu equip a Nart perquè aquest, tot i no militar ja a la formació taronja, ha decidit mantenir el seu escó i romandre en aquesta delegació.





Fonts de Cs han explicat que Garicano no ha sol·licitat a Nart que renunciï a l'escó i no té previst fer-ho, ja que la delegació europea respecta la seva decisió de seguir "dedicant tots els recursos i tot el seu temps a defensar els interessos d'Espanya i complir el programa amb el qual Cs es va presentar a les eleccions europees" del passat 26 de maig.





No obstant això, des de la formació taronja han recordat que qualsevol càrrec públic que hagi accedit al mateix com a candidat de Ciutadans a unes eleccions té l'obligació de renunciar a l'acta en el cas de deixar el partit. Aquest és el compromís que assumeixen a l'incorporar-se a una llista electoral com a part de la "carta ètica" que signen tots, inclòs Javier Nart.