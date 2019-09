Javier Nart trenca tots els ponts amb Ciutadans

L'eurodiputat Javier Nart ha decidit trencar definitivament tots els llaços que l'unien encara a Ciutadans i ha comunicat a la direcció del partit que "deixa de mantenir la seva condició d'afiliat", tot i que continuarà formant part de la delegació de la formació taronja al Parlament Europeu i "defensant el programa electoral de Cs a les eleccions europees".









A través d'un breu comunicat, Ciutadans ha informat de la baixa de Nart, que es produeix gairebé dos mesos i mig després que renunciés al seu lloc en el Comitè Executiu del partit liderat per Albert Rivera.





"Nart continuarà formant part de la delegació de Cs i del grup liberal Renew Europe al Parlament Europeu. L'eurodiputat seguirà defensant els interessos dels espanyols i del programa electoral de Cs a les eleccions europees de maig de 2019", afegeix.





Es confirma així que Nart no renuncia al seu escó, que va ocupar per primera vegada en 2014 després d'encapçalar la llista de Ciutadans a les eleccions aquest any.





APOSTA PER NEGOCIAR LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ





Nart va abandonar l'Executiva de la formació taronja el passat 24 de juny, just després de forçar una votació, amb el líder de Cs a l'Eurocambra, Luis Garicano, per revisar l'estratègia després de les eleccions generals d'abril.





Garicano, Nart, l'actual vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, i l'exdiputat al Congrés Fernando Maura van ser els únics membres de l'Executiva que van votar a favor d ' "obrir una via de negociació" que permetés investir el socialista Pedro Sánchez com a president del Govern.





Encara altres tres es van abstenir, la gran majoria van apostar per mantenir la línia d'acció marcada per Albert Rivera de no facilitar la investidura de Sánchez.





La dimissió de Nart, que es va produir unes hores després que el secretari d'Estudis i Programes i portaveu adjunt al Congrés, Toni Roldán, abandonés Ciutadans i el seu escó per discrepàncies amb l'estratègia de Rivera, va ser seguida per la d'altres dirigents com Xavier Pericay i Francisco de la Torre.





Al contrari que altres excompanys que, en marxar, han criticat durament la postura de Rivera i els seus, Nart va preferir no explicar en detall els motius de la seva dimissió i va dir que, segons ell, "el millor és anar-se'n sense fer soroll".