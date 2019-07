Francesc de Carreras, un dels fundadors de Ciutadans i el més proper a Rivera, deixa el partit

El jurista Francesc de Carreras, un dels fundadors de Cs, s'ha donat de baixa en el partit en no compartir la decisió de l'Executiva de la formació de no pactar amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per facilitar la seva investidura com a president l'Executiu.









El considerat 'pare polític' del líder de Cs, Albert Rivera, se suma als abandonaments de Xavier Pericay, cofundador de la formació taronja, o l'ex portaveu adjunt de Cs al Congrés i secretari de Programes i Àrees Sectorials del partit, Toni Roldán, o l'europarlamentari Javier Nart.





El jurista i articulista, catedràtic de Dret Constitucional a la UAB, ha comunicat la seva baixa en el partit després que l'Executiva de la formació acordés el passat 24 de juny, per unanimitat a favor, mantenir l'estratègia de no negociar la investidura de Pere Sánchez.





De Carreras, un dels intel·lectuals que van estar en l'origen de Cs a Catalunya, porta afiliat al partit des de la seva fundació en 2006 i durant les últimes setmanes s'ha mostrat molt crític amb Albert Rivera, arribant-li a dir "adolescent capritxós".



El fundador de la formació taronja critica el "gir estratègic de 180 graus" de Rivera en prioritzar "els suposats interessos del partit als interessos d'Espanya".