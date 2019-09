Rivera censura Nart que segueixi com a eurodiputat després donar-se de baixa de Cs

El president de Cs, Albert Rivera, ha recriminat a l'eurodiputat Javier Nart que mantingui el seu escó al Parlament Europeu tot i haver-se donat de baixa del partit: "M'agradaria que els que haguessin marxat de Cs no es quedessin l'esforç, ni el treball, ni l'escó, ni els recursos de Cs, que són de Cs ".









En declaracions als mitjans aquest divendres, ha expressat el seu respecte per la decisió de Nart i de l'exportaveu d'Hisenda del partit Francisco de la Torre de donar-se de baixa de Cs: "La discrepància és legítima", i ha defensat que les decisions que ha pres la direcció del partit l'han portat a incrementar de 32 a 57 els seus escons al Congrés.





Així mateix, ha retret a De la Torre que digués que Rivera no havia contactat amb ell després de la mort del seu pare, ja que creu que ha utilitzat "la mort del seu pare per atacar excompanys i el projecte polític de Cs".





"No val tot en política. Per tant, un pot discrepar, anar-se'n per interessos personals, ho respecto. Però un no pot jugar amb informacions falses per danyar la imatge d'excompanys i d'un projecte polític", ha sostingut.





Rivera ha assegurat que sí que va enviar el condol a De la Torre i que el partit va enviar una corona de flors a l'enterrament.