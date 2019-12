Espanya bat el rècord de donació d'òrgans en un sol dia

El sistema espanyol de trasplantaments va batre el passat 29 de novembre el seu millor registre d'activitat en un sol dia, amb la gestió de 19 donants morts en menys de 24 hores. El rècord anterior, produït el 14 de desembre de 2015, estava establert en 15 donants procedents de persones mortes i 1 donant renal viu.









"És un rècord històric, mai en la història de l'ONT havíem registrat un nombre semblant de donants. Posa de manifest, a banda de la solidaritat de la ciutadania, la capacitat de sistema d'encaixar una situació d'excés d'activitat d'una manera impecable, gràcies a l'esforç de tots els professionals sanitaris, hospitals, aeroports i altres estructures organitzatives ", ha comentat la directora de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), Beatriz Domínguez-Gil.





Segons les dades de l'ONT, cinc de les donacions realitzades el 29 de novembre s'han dut a terme en asistòlia i una ha estat una donació internacional. D'acord amb l'organisme, novembre ha estat "un mes excepcional": a més de batre un nou rècord, hi ha hagut 2 dies en els quals es van comptabilitzar 15 donants en cada un d'ells, enfront dels 6 donants diaris de mitjana el 2018.





Gràcies a les 19 famílies involucrades, s'ha permès realitzar un total de 38 trasplantaments. D'ells, 23 han estat renals, 10 hepàtics, 2 bipulmonars, 2 cardíacs i 1 trasplantament combinat de pàncrees-ronyó. Dos dels trasplantaments s'han realitzat en situació d''urgència zero' (1 hepàtic i 1 cardíac). A més, dels trasplantaments renals, 2 dels pacients estaven en inclosos en el Programa d'Accés a Trasplantament per hiperimmunitzats (pathi). Es van mobilitzar 8 vols per traslladar equips i òrgans, 5 d'ells en vols privats i 3 en vols comercials, el que ha suposat la participació de 12 aeroports.





Per a Domínguez-Gil, aquest tipus de rècords ressalten "el capdavantera que és Españ en donació d'òrgans", així com la seva capacitat d'organitzar-se "en situacions que així ho exigeixen". "Que se'ns s'acumulin 19 donants en 24 hores posa a prova a tot el sistema, perquè l'engranatge ha de ser perfecte per a cada un d'aquests processos, i exigeix que donem el millor de nosaltres mateixos", ha conclòs.







En els diferents operatius han participat 27 hospitals de 13 comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia i el País Basc. A ells s'afegeix l'hospital francès de Dijon.