La Fiscalia demana a Congrés investigar Borràs per l'adjudicació de contractes a un amic

La Fiscalia ha informat favorablement aquest dimarts perquè el Tribunal Suprem obri una causa criminal a la diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs -que acaba de prendre possessió del seu escó- per les presumptes irregularitats en els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes ( ILC), que van ser adjudicats al seu amic Isaías Herrero.













Segons l'informe signat pel fiscal Javier Zaragoza, en l'exposició raonada emesa pel Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona, "queden evidenciats clars i contundents indicis" que Borràs i l'informàtic van confeccionar pressupostos falsos perquè fossin aportats "a cadascun dels expedients de contractació per tal de dotar d'una suposada transparència i objectivitat al procés d'adjudicació contractual".





D'aquesta manera, es encobrir "la decisió defecte d'adjudicar tots els contractes" als Herrero i va emmascarar "l'il·legal fraccionament contractual", diu el fiscal. Per això, demana a la Sala Penal del Suprem que admeti a tràmit l'exposició raonada i que declari la seva competència per investigar a Borràs, aforada per la seva condició de diputada.