Vox irromp amb una vicepresidència en una Mesa de Congrés controlada per l'esquerra

El PSOE i Unides Podem han aconseguit fer-se amb sis dels nou llocs de la nova Mesa del Congrés, que ha estat constituïda aquest dimarts, de manera que el bloc d'esquerres dobla el de dretes en l'òrgan de govern de la Cambra, ja que el PP i Vox únicament han aconseguit tres seients entre els dos. Això sí, els socialistes necessitaran a PP i/o Vox en votacions en què discrepi respecte a Unides Podem, que en aquest òrgan ocorren sovint.





En concret, el PSOE s'ha fet amb tres llocs (la Presidència, una vicepresidència i una secretaria), Podem ha aconseguit una vicepresidència i una secretaria i la seva confluència catalana, en comú, ha retingut la secretaria que ja tenia en l'anterior legislatura.





De la seva banda el PP ha aconseguit els dos llocs que li corresponien per les seves 88 diputats (una vicepresidència i una secretaria), Vox només s'ha alçat amb una vicepresidència i Ciutadans ha quedat fora d'aquest òrgan.





En comparació amb l'anterior legislatura, l'esquerra guanya un lloc de manera que ara suma sis dels nou vots, enfront del repartiment de cinc a quatre que hi havia fins al passat mes de maig a l'òrgan que dóna el vistiplau d'acord amb el Reglament per a la qualificació d'iniciatives i decideix sobre els terminis per a la presentació d'esmenes a les lleis.













BATET REELEGIDA





La socialista catalana Meritxell Batet ha estat reelegida presidenta de Congrés, en la segona votació en imposar-se a la popular Ana Pastor. Batet ha rebut el suport de PSOE, Unides Podem i altres partits com PNB, Coalició Canària, Nova Canàries i el Partit Regionalista de Cantàbria.





En les votacions per a les Vicepresidències, el més votat ha estat el socialista andalús Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que puja a aquest lloc des de la Vicepresidència Segona que va ocupar en l'anterior legislatura. Serà l'encarregat de dirigir els Plens en els moments en què Batet es absent.





La segona Vicepresidència ha recaigut en la popular Ana Pastor, que va presidir el Congrés entre juliol de 2016 i maig de 2019. En la recentment acabada legislatura fallida va exercir com a vicepresidenta tercera i ara escala un lloc. Ha rebut el suport del seu grup més els diputats d'Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias i Ciutadans, que no ha promogut candidat a les Vicepresidències.





La que surt perdent en l'escalafó en comparació amb la legislatura anterior és la dirigent de Podem, Gloria Elizo, que fins ara era a la vicepresidenta primera i a partir d'aquest dimarts ocupa la tercera.





UN EXPERIMENTAT EXDIPUTAT DEL PP REPRESENTARÀ VOX





De la seva banda, Vox ha aconseguit entrar a la Mesa i el seu diputat Ignacio Gil Lázaro s'asseurà a la butaca de vicepresident quart. El diputat per València és veterà al Congrés, on va recalar el 1982 i va repetir fins a la desena legislatura (2011-2016), llevat del parèntesi de la quarta, que va ser al Senat.





Gil Lázaro torna a així a la Mesa del Congrés en la qual ja va exercir diferents càrrecs entre 2004 i 2015. Però ara ho fa en representació de Vox, amb qui va tornar al Palau de la Carrera de San Jerónimo després de les eleccions del passat 28 d'abril.





El cordó sanitari als de Santiago Abascal que van anunciar el PSOE i Unides Podem i a què s'havien sumat el PNB i Més País, finalment no s'ha dut a terme en la votació de les vicepresidències. A la fin únicament s'han presentat quatre candidats per a altres tants llocs en competició, el que ha permès que Vox no tingués competència i hagi pogut adjudicar-se un lloc únicament amb els seus 52 vots.





Per contra, en la votació per a les Secretaries si s'ha activat el boicot als d'Abascal i s'han quedat sense el lloc a què aspirava José María Figaredo. Tampoc ha entrat el diputat de Ciutadans, José María Espejo, que només ha comptat amb el suport dels deu diputats taronges i part dels de PP.





DOS LLOCS PER PODEM I UN PER A COMÚ





Els dos s'han quedat fora perquè el PSOE i Unides Podem han promogut la candidatura de diputat morat per Múrcia Javier Sánchez Serna, que els ha superat en vots. En aquesta primera votació per a les Secretaries s'ha produït un empat entre la socialista balear Sofia Hernánz i el comú Gerardo Pisarello, cosa que ha obligat a votar una altra vegada per dirimir com es repartien els dos primers llocs.





A la fin Pisarello s'ha alçat amb la Secretaria Primera, en virtut del pacte entre morats i socialistes. Repeteix així en la responsabilitat que va tenir en l'anterior legislatura, igual que Hernanz, parlamentària de la confiança de Pedro Sánchez, que ha aconseguit retenir la Secretaria Segona.





La Secretaria Tercera l'ocupa el candidat 'sorpresa' de la jornada. Sánchez Serna, que és diputat des 2016, s'estrena en aquest càrrec institucional després d'haver exercit com a portaveu del seu grup en la Comissió d'Educació de la Cambra. És membre de Consell Estatal de Podem.





Sánchez Serna ha aconseguit arrabassar al popular Adolfo Suárez Illana la Secretaria Tercera que ocupava fins ara i li ha desplaçat fins a la quarta, un lloc que en l'anterior legislatura ocupava Patricia Reyes, diputada de Ciutadans que no va aconseguir revalidar el seu escó en les eleccions del 10 de novembre.





Amb aquesta nova composició, la Mesa de Congrés perd en representació femenina, ja que hi ha una dona menys i un home més que en la XIII Legislatura. Tot i que tant la Presidència com la Vicepresidència Primera segueixen en mans de diputades, ara la proporció és de cinc homes davant de quatre dones.





ELS QUE MÉS COBREN DE TOTA LA CAMBRA





Els membres de la Mesa del Congrés són els que cobren els grans complements salarials de la Cambra, que se sumen a l'assignació constitucional que reben totes les seves senyories (ara fixada en 2.981,86 euros) i a la indemnització per cobrir despeses que és de 917 , 03 euros per als elegits per Madrid i de 1.921,20 per als de les altres circumscripcions.





Així, la que més cobra és la presidenta de la Cambra, que percebrà un brut mensual de 14.597 euros, en sumar a les quantitats ja citades, un total de 9.694,35 euros en complements (3.257,24 pel seu lloc a la Mesa, 3.537,11 per a despeses de representació, i 2.900,12 per a despeses de lliure disposició).





Els quatre vicepresidents cobraran un total de 3.106,02 euros en complements pels seus respectius llocs, mentre que en el cas dels secretaris aquests ascendiran a un global de 2.589,05 euros que hauran d'afegir al sou base i a les indemnitzacions que els corresponguin.