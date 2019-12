Vox entra a la Mesa del Congrés

Vox ha aconseguit la Vicepresidència Quarta de Congrés en les votacions de la sessió constitutiva de la Cambra, ja que els partits només han posat en joc quatre candidats per a quatre places i la formació de Santiago Abascal, amb els seus 52 diputats, no ha tingut competència per aconseguir la seva quota.









L'escollit ha estat Ignacio Gil Lázaro, que ja va ser membre de la Mesa entre 2004 i 2015, quan militava al PP.





En les votacions, el PSOE ha col·locat Alfons Rodríguez Gómez de Celis com a vicepresident primer; el PP, sumant Ciutadans, ha situat Ana Pastor com a segona; i Unides Podem, amb el suport dels independentistes d'ERC i Junts, a Gloria Elizo com a tercera.





El 'cordó sanitari' que el PSOE i Unides Podemos anaven a promoure per a vetar Vox en aquesta votació, on els diputats només poden escriure un nom, només podia funcionar si hi havia cinc candidats en lliça i el proposat per Abascal fos el menys votat. En haver només quatre, els comptes no importaven i entrava segur.





VICEPRESIDÈNCIES





En la votació, el PSOE ha prevalgut garantir-se la primera Vicepresidència, on ha col·locat l'andalús Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha obtingut 108 vots, menys dels que tenen el Grup Socialista i altres socis anunciats com el PNB, Més País, Compromís, PRC i CC-NC.





Els seus excedents els hi han prestat a Unides Podemos, que ha sumat 77 paperetes per a situar Gloria Elizo com a vicepresidenta tercera, incorporant també els vots de diputats independentistes de Junts i d'ERC.





El PP, gràcies al suport de Ciutadans, ha aconseguit els 101 vots per a aconseguir col·locar Ana Pastor com a vicepresidenta segona de la Cambra.





En la votació, també secreta i mitjançant papereta en urna, hi ha hagut també un vot en blanc, presumiblement de Terol Existeix, i nou vots nuls, entre els quals estan Bildu, la CUP i el BNG.





SECRETARIES





El PSOE i Unides Podem han aconseguit tres de les quatre Secretaries de la Mesa del Congrés i, aplicant el seu 'cordó sanitari' contra Vox, han deixat fora tant el candidat del partit de Santiago Abascal com el de Ciutadans.





En concret, els quatre diputats elegits per a les Secretaries del Congrés són Sofia Hernanz (PSOE), Gerardo Pisarello (En Comú), Javier Sánchez Serna (Podemos) i Adolfo Suárez Illana (PP).





Com Hernanz i Pisarello han empatat a vots, tots dos amb 67 paperetes, serà necessària una nova votació per dilucidar a qui correspon la secretaria primera. El president de la mesa d'Edat, Agustín Zamarrón, ha decretat "un petit esbarjo de cinc minuts" abans de conducta a aquesta votació extra.





Per contra, han quedat fora José María Figaredo, de Vox, i José María Espejo Saavedra, de Ciutadans.





En la votació de les Secretaries els diputats només poden posar un nom en la seva papereta i guanyen els quatre amb més suports. L'aliança de PSOE i Unides Podem havien anunciat la seva aposta per la socialista Sofía Hernanz i el diputat d'En Comú Gerardo Pisarello, però a última hora van presentar una tercera candidatura, la del dirigent de Podemos Murcia Javier Sánchez, per evitar que bloquejar l'entrada de Vox.