Meritxell Batet, presidenta del Congrés dels Diputats

La diputada socialista Meritxell Batet ha estat escollida aquest dimarts presidenta de Congrés per a la XIV Legislatura a l'imposar-se en la segona votació a la popular, Ana Pastor.





En concret, la elegida de el PSC ha obtingut 166 paperetes enfront dels 140 vots que ha aconseguit el seu rival popular.





Les dues es van batre en una segona ronda per a l'elecció de la Presidència de Congrés en haver estat les més votades en la primera, en la qual cap va aconseguir la majoria absoluta requerida.





En aquesta segona votació, Batet no ha afegit més vots que els aconseguits en la primera, fins i tot a perdut un, però Pastor sí que ha aconseguit més suports a l'atreure el dels 52 diputats de Vox.





Els de Santiago Abascal ja no podien tornar a votar la seva candidata a la Presidència, la secretària general del seu grup parlamentari, Macarena Olona, que no va passar a la segona ronda perquè en la primera només havia aconseguit el suport dels seus 52 parlamentaris i va quedar per darrere de Batet i Pastor.





Els diputats han votat mitjançant papereta en urna, com estableix el Reglament. En acabar la crida, el president de la Mesa d'Edat, el socialista Agustín Zamarrón, ha preguntat si alguna de les seves senyories no havia votat i la diputada de la CUP Mireia Vehí ha es la aixecat al·legant que no havia estat cridada.





Així les coses, Zamarrón li ha donat permís per baixar a introduir la seva papereta a l'urna, li ha demanat perdó per l'error: "Perdoni'ns perquè no sap més el dimoni per vell, sap menys". Després s'ha procedit a la recompte.