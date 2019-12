Tebas dimiteix com a president de la LaLiga... per tornar a presentar-se al gener

Javier Tebas ha presentat aquest dilluns la seva dimissió com a president de LaLiga, una decisió "reflexionada" perquè pugui obrir-se un procés electoral que doti d'"estabilitat" a el futbol espanyol, i ha anunciat que tornarà a presentar-se per optar a ocupar la presidència de l'organisme els propers quatre anys.





"Dimitir ara mateix i que s'obri un període electoral, a el qual penso anar, crec que és el millor per a l'estabilitat i el futur d'aquesta institució", ha assenyalat Tebas en un comunicat publicat en el seu compte oficial de Twitter, on va recalcar que espera aconseguir "la confiança per quatre anys més" dels clubs espanyols.









Entre les principals raons per optar a la reelecció, el mandatari d'Osca ha destacat la "estabilitat" aconseguida amb la venda dels drets audiovisuals. "Hem d'intentar donar a la institució la màxima estabilitat possible. LaLiga té l'enorme responsabilitat de gestionar el major actiu dels clubs/SAD, que són els seus drets audiovisuals (ens referim a una quantitat propera als 2.200 milions d'euros per temporada)", ha apuntat.