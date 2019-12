PSOE i ERC es posen d'acord en activar una "via política" a Catalunya

Les delegacions de PSOE, PSC i ERC han aconseguit pactar un comunicat conjunt després de la seva segona reunió negociadora en el qual admeten haver avançat sobre la manera de canalitzar el "conflicte polític" a Catalunya i acorden tornar a veure's el 10 de desembre.





"En aquesta segona trobada s'han reafirmat en què hi ha un conflicte polític i que hem de resoldre-ho políticament. I en aquest sentit hem avançat en la reflexió per a activar la via política buscant els instruments necessaris per a la seva canalització", resa la nota.





També en aquesta segona reunió afirmen haver progressat en temes concrets en els quals constaten que mantenen una "sensibilitat social compartida" respecte de la recuperació de drets civils, laborals i socials.





Només el fet que, en aquesta ocasió, hagin aconseguit pactar un comunicat conjunt suposa un avanç en comparació amb la primera reunió de les delegacions negociadores la setmana passada, quan cada partit va emetre la seva pròpia nota.





En aquella ocasió, ERC va precisar que la seva posició continuava sent la de votar no a la investidura de Sánchez, mentre que aquest dimarts el comunicat no es refereix a aquesta qüestió.





També insistien que la solució ha de passar per una taula de negociació fonamentada en quatre pilars: Que sigui entre governs, sense apriorismes ni temes vetats, amb calendari i amb garanties de compliment.









El PSOE, per part seva, torna a definir el problema de Catalunya com un conflicte polític, allunyant-se així del llenguatge que va emprar durant la campanya electoral, quan incidia a referir-se a una crisi de convivència i instava als independentistes a entaular primer un diàleg amb els catalans no independentistes abans que amb el Govern espanyol.













ERC VEU ACORD EN LA MESA DE DIÀLEG





Fuentes d'ERC han explicat després de la trobada que ja la setmana passada es va acordar l'establiment d'una taula de diàleg entre els dos governs i avui s'ha aprofundit sobre aquest assumpte. En aquest sentit, s'ha parlat dels elements necessaris per a establir aquesta taula, tals com el calendari o els blocs temàtics, però encara no s'han acabat de concretar aquests aspectes.





Les mateixes fonts han reconegut que en la ment de les dues delegacions està poder celebrar alguna reunió pròxima a Barcelona, si bé ara com ara no s'ha decidit el lloc de la següent trobada el 10 de desembre.





Des d'ERC s'assenyala que aquesta segona reunió negociadora s'ha celebrat en un clima "cordial" que afavoreix continuar avançant. També el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, admetia després d'abandonar el Congrés dels Diputats, on s'ha celebrat la trobada, que la reunió havia anat "bé".









Preguntat si estava més a prop l'abstenció d'ERC, Ábalos ha contestat: "Bé, anem aquí avançant".