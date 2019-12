Sánchez ja no descarta investidura al gener i evita revelar què negocia amb ERC

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, ja no descarta que la investidura es pugui produir al gener i ha evitat revelar què està negociant amb ERC, però ha cridat a la responsabilitat a PP i Cs per desbloquejar la situació i poder formar govern.





Sánchez ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa conjunta que ha ofert aquesta tarda amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, durant la jornada inaugural de la Cimera de Clima que se celebra a Madrid des d'aquest dilluns fins al 13 de desembre.









Els periodistes han preguntat al cap de l'Executiu en funcions què va a oferir a ERC després que aquest partit ha insistit avui que vol negociar amb el PSOE la sobirania de Catalunya i no noves competències.





No obstant això, Pedro Sánchez ni ha esmentat a el partit independentista català en la seva resposta i ha esquivat completament la pregunta. Això sí, ha apel·lat a la "responsabilitat" de la resta de les forces polítiques, en clara referència a PP i Cs, per aconseguir el desbloqueig de la situació i fins i tot li ha llançat a Pablo Casado un missatge afirmant que "ningú li demana que deixi de ser alternativa".





El president en funcions ha insistit que vol un govern com més aviat millor, però ja no fixa la data de la investidura per abans de les eleccions com havia vingut fent. "No li vull posar cap data", ha exclamat per assenyalar que no dirà si ha de ser el 20 de desembre o el 8 de gener.