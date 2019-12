Aguirre demana que el PP ajudi a Sánchez per "evitar de totes totes" que depengui d'ERC i populistes

La expresideta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha trasllat en privat a el líder d'el PP, Pablo Casado, que el PP ajudi a investir el socialista Pedro Sánchez com a president de Govern perquè, segons ha recalcat, es tracta d ' "evitar a tota costa" que el Govern d'Espanya depengui dels independentistes i dels "populistes bolivarians".





"Personalment, jo crec que Pedro Sánchez governant en solitari seria millor. I per a això, fixeu-vos el que li vaig a dir, crec que caldria oferir-li a Pedro Sánchez els vots que fossin necessaris, cinquanta i tants, perquè pugui ell investir i governar en solitari ", ha declarat.





Aguirre, que ha assistit a l'acte de commemoració de la Constitució que s'ha celebrat a la Comunitat de Madrid, ha admès que aquest oferiment és "un risc" que no és compartida per la majoria dels dirigents de PP, però ha recalcat que " demostraria "que el PP posa per sobre dels interessos d'Espanya.





L'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha revelat que ha traslladat aquesta proposta a Casat però en l'àmbit privat. Segons ha insistit, és un "drama" que el Govern d'Espanya caigui "en mans d'independentistes i dels populistes bolivarians" i cal impedir-ho "a qualsevol preu".