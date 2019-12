Arrimadas demana una reunió entre Cs, PP i PSOE per explorar un Govern constitucionalista

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha enviat una carta a Pedro Sánchez sol·licitant-una trobada "a tres bandes" que inclogui el líder del PP, Pablo Casado, per explorar la possibilitat de constituir un Govern constitucionalista amb una "majoria 221 escons".





"Vull proposar una majoria de 221 escons moderats i constitucionalistes", sosté la líder de Ciutadans en una missiva que envia per deixar fora de Govern tant a populistes com a nacionalistes.









ARRIMADAS ESTÀ "IL.LUSIONADA"





Arrimadas ha insistit en aquesta il·lusió que, segons ha afirmat, senten en la formació taronja perquè, després de "els mals resultats" de les eleccions generals del 10 de novembre, "s'obren moltes esperances i oportunitats de canviar coses i de rellançar el centre polític".





"Crec que avui cada vegada més gent a Espanya veu el necessari que és quan mira a el Parlament i veu la fragmentació política i quan mira a (Pedro) Sánchez i veu les negociacions que està fent per al Govern", ha assenyalat sobre el pla del PSOE per governar amb Unides Podem i arribar a un acord amb ERC i Junts per Catalunya.





