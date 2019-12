Colau adjudica tres contractes a l'empresa Inipro, imputada per corrupció

L'Ajuntament de Barcelona ha adjudicat aquest 2019 tres contractes a l'empresa Inipro, imputada per diversos casos de corrupció que afecten diversos municipis, entre ells Tarragona i Viladecans.









L'equip de Colau va començar el 2016 a treballar amb aquesta empresa i l'ha contractat de forma directa, sense licitació pública, un total de 309.222 euros, informa Elliberal.cat.





Això ho hauria fet a través de diversos contractes menors (19 contractes menors el 2016, 7 contractes menors el 2017 i 10 contractes menors en 2018).





Fins al juny del 2019, quan Inipro està a l'espera que se celebri la vista oral del judici a l'Audiència de Tarragona, el consistori barceloní ha atorgat tres contractes més valorats en 12.870 euros.





Es tracta de tres projectes de districte d'Horta-Guinardó, relatius a 'Activitats programa per a dones' (contracte de 3.000 euros), 'Vermuts musicals Can Travi i Projectes Comunitaris' (2.480 euros) i 'Activitats per a joves i adolescents' (7.390 euros).