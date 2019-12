Ángel Simón és nomenat vicepresident de la Regió Sud d'Europa del Grup Suez

Com a part del desplegament del pla estratègic "Shaping SUEZ 2030", Bertrand Camus, CEO de SUEZ, ha anunciat aquesta setmana una nova organització que entrarà en vigor l'1 de gener de 2020. En la mateixa Ángel Simón, vicepresident executiu sènior de el grup, àmplia responsabilitats i tindrà sota la seva responsabilitat a regió de sud d'Europa que inclou a Espanya, Itàlia, / Eslovènia i Grècia i manté la qual ja exercia a Amèrica Llatina.





Bertran Camus ha parlat en la presentació de la nova estructura com "d'àgil, descentralitzada i més centrada en el client, l'organització ha estat dissenyada per donar suport a la millora del rendiment, l'impuls de creixement selectiu i l'acceleració de la digitalització i la innovació, que són el nucli del pla estratègic ".

Camus ha afirmat davant aquests nous nomenaments "estic convençut que aquest nou Comitè Executiu incorporarà els nostres valors: passió pel medi ambient, respecte, client primer i esperit d'equip, per transformar i desenvolupar el nostre Grup junts. Confio en la capacitat dels 90,000 empleats de Grup per mantenir en alt l'estendard de SUEZ a tot el món i convertir-lo en el líder mundial en serveis ambientals en la pròxima dècada ".





SUEZ ASCENDEIX A ÀNGEL SIMÓN DEFENSOR DE LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC





Ángel Simón, dins d'aquest nou organigrama del Grup Suez, obstentará noves competències com a vicepresident executiu sènior del grup a càrrec de la regió del sud d'Europa (Espanya, Itàlia / Eslovènia, Grècia) i Amèrica Llatina.





Amb el seu nou nomenament, Simón formarà part també del comitè executiu, que estarà format per deu membres més de l'conseller delegat, Bertrand Camus, i que tindrà en Ana Giros la segona cadira amb nacionalitat espanyola.





El pla de reestructuració, denominat Shaping Suez 2030, pretén començar a donar els seus fruits a partir de 2021. Cal recordar que Ángel Simón enginyer civil per l' Universitat Politècnica de Barcelona i MBA en gestió corporativa d'ESADE es va unir a Agbar al 1995 i posteriorment va ser nomenat CEO d'Aguas Andinas, SA en Xile el 1999, Aigües de Barcelona el 2002 i del Grup Agbar a 2004. En 2010, es va convertir en President del Grup Agbar. Des de maig de 2019, ha estat vicepresident executiu Sènior de el Grup, a càrrec d'Espanya, Amèrica Llatina i Advanced Solutions & Smart Cities.





Recentment en la seva participació en la xerrada ' Un futur sense aigua ?' celebrada a Barcelona, Àngel Simon va assegurar que les empreses "han d'establir un contracte social amb els ciutadans", al seu parer, "posant a les persones al centre de la seva activitat". Unes declaracions que concorden amb l'estratègia del Grup Suez.





En les seves pròpies paraules "es tracta d'instaurar una fórmula que garanteixi un marc estable per a les pròximes dècades, atorgant a la ciutadania la seguretat i la confiança en la millor gestió d'un bé de primera necessitat, i cada vegada més escàs, com és l'aigua ", va assegurar el nou vicepresident per a la regió sud d'Europa de el grup francès.





Simón ha defensat al llarg de tota la seva trajectòria professional la idea que ja no hi ha una altra manera de consumir aigua que de forma sostenible i ha estat l'artífex de portar l'eficiència en la gestió de l'aigua a desenes de ciutats a Espanya i Llatinoamèrica.





Àngel Simón ha detallat en nombroses ocasions que la lluita contra el canvi climàtic és un dels exemples de la bona col·laboració publico-privada, i ha avisat que l'emergència climàtica és una responsabilitat compartida entre administracions, empreses i ciutadania: "No ens podem quedar amb els braços creuats. Només junts, amb sinergies, estratègies compartides i un compromís ferm ho aconseguirem ", i ha instat a treballar en la lluita contra el canvi climàtic tant de manera individual com col·lectiva per poder avançar com a societat.





A més ha destacat que la companyia que presideix està absolutament compromesa amb l'emergència climàtica i que "posarà tota aquella acció i tecnologia" que estigui a les seves mans per actuar davant l'emergència climàtica.





EL GRUP SUEZ ES REESTRUCTURA





La nova organització inclou sis Regions i dues unitats de negoci (BU) globals. Les regions són: França, Amèrica del Nord, APAC (Àsia, Austràlia i l'Índia), AMECA (Àfrica, Orient Mitjà, Àsia central i oriental), el nord d'Europa i la regió d'Amèrica Llatina i el sud d'Europa.





Les dues unitats de negoci (BU) globals són: Solucions i Tecnologies de l'Aigua, i Solucions Ambientals i Intel·ligents. El nou Global BU Smart & Environmental Solutions tindrà com a objectiu accelerar el desenvolupament i la implementació de solucions ambientals intel·ligents a escala global, així com les nostres noves activitats, com la gestió de la qualitat de l'aire i l'agricultura intel·ligent.





El nou Comitè Executiu del Grup estarà compost per 10 membres, a més del CEO:





1.- Ángel Simón, vicepresident executiu sènior de el grup a càrrec de la regió de sud d'Europa (Espanya, Itàlia / Eslovènia, Grècia) i Amèrica Llatina.





2.-Jean-Marc Boursier, vicepresident executiu sènior del grup a càrrec de la regió de França i director d'operacions del grup.





3.- Julian Waldron, Vicepresident Executiu Sènior del Grup a càrrec de Finances.





4.- Christophe Cros, vicepresident executiu principal del grup a càrrec de la regió d'Amèrica de Nord i president de les tecnologies i solucions d'aigua global.





5.- Ana Giros, vicepresidenta executiva principal d'el grup a càrrec de les regions i comptes clau industrials de APAC (Àsia, Austràlia i l'Índia) i AMECA (Àfrica, Orient Mitjà, Àsia central).





6.- David Palmer-Jones s'uneix al Comitè Executiu i és nomenat vicepresident executiu Sènior de el Grup, a càrrec de la Regió de el Nord d'Europa (Regne Unit, Suècia, Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Luxemburg, IWS, Polònia / Sèrbia / Europa Central, República Txeca).





7.- Diane Galbe s'uneix al Comitè Executiu i és nomenada Vicepresidenta Executiva Sènior Group a càrrec de les solucions globals de Business Unite Smart & Environmental. Diane Galbe manté la seva funció com Cap d'Estratègia i Conformació de el Projecte SUEZ 2030.





8.- Jacques Audibert, Secretari General.





9.- Isabelle Calvez, Cap de Recursos Humans de Grup, inclosa la Divisió de Salut i Seguretat.





10.- Tiphaine Hecketsweiler, directora principal de comunicació i compromís de el grup.