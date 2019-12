ERC, Bildu i CUP planten el Rei a la ronda de consultes per a la investidura

Els independentistes d'ERC i EH Bildu ja han avançat que, fidels al seu costum, no acudiran a la ronda de consultes que obrirà el Rei amb vistes a la sessió d'investidura, i tampoc ho farà la CUP, que per primera vegada tenia oportunitat de fer-ho i ha declinat aquesta opció.





La reelegida presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha acudit aquest dimecres a al Palau de la Zarzuela per donar compte al Cap de l'Estat de la sessió constitutiva de la nova Cambra sorgida de les eleccions generals de el passat 10 de novembre i per lliurar-li la llista amb els 19 partits polítics que participaran en les consultes.





En aquesta llista, per tant, no apareixen ni ERC, ni Bildu, que vénen plantant Felip VI a la ronda d'audiències que realitza amb els representants polítics per constar si pot o no proposar un candidat a la Presidència de Govern central, però tampoc la CUP.





En les últimes rondes de consultes del Cap d'Estat, ERC ha justificat la seva decisió de no anar en què el seu partit no reconeix Felip VI com a interlocutor i com a protesta contra el discurs que aquest va pronunciar el 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum il·legal de l'1-O.





De la seva banda, la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa al Congrés que no participarà en la ronda de consultes amb Felip VI perquè el seu partit no reconeix a la Monarquia com una institució democràtica i perquè no han de donar compte política de "res" a el Cap de l'Estat.







Qui sí acudirà a la cita amb el Cap de l'Estat serà JxCat. Al juny ja va participar la seva portaveu parlamentària, Laura Borràs, que ja va participar de la ronda que Felip VI va obrir després dels comicis generals del passat 28 d'abril, encara que en aquesta ocasió ho va fer en substitució de qui era el seu cap de llista, Jordi Sánchez, ara condemnat pel Suprem pel procés independentista de 2017.