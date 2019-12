El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha anunciat aquest dimecres que revisen actualment 33 actuacions dels Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions que van tenir lloc en diversos municipis de Catalunya després de la sentència de Tribunal Suprem (TS) als presos independentistes .





En la seva compareixença a la comissió d'Interior de Parlament, ha explicat que aquesta revisió s'emmarca en "l'auditoria interna més important de la història de la policia catalana" que estan duent a terme, i que surt de centenars d'hores d'enregistraments.





Després de reivindicar que ha fet autocrítica, ha admès que la policia catalana no ho va fer tot bé, i per això veu necessari avaluar el cos i també que es faci al Parlament si els grups ho acorden, però ha avisat: "Una cosa és una avaluació, i l'altra és buscar un xou. Si es fa un show, un pim pam pum, no farem res".





Per Buch, supervisar l'actuació policial no implica una "caça de bruixes", i ha defensat que l'operatiu de la policia catalana va aconseguir garantir la seguretat i els drets de tots els ciutadans després de repassar, per ordre cronològic, les manifestacions més destacades des del 14 d'octubre.













El conseller, que ha incidit que a tots els seus predecessors els van demanar la dimissió, ha defensat que la majoria de les mobilitzacions van transcórrer de forma pacífica i sense incidents, però que van quedar "tapades" pels aldarulls de la resta.





RETICÈNCIA A LA MEDIACIÓ





Malgrat lamentar totes les persones que van resultar ferides --manifestantes, periodistes i agents--, ha concretat que Mossos va intentar 84 accions de mediació, però que van trobar moltes reticències per part dels organitzadors i dels que estaven a el front de mobilitzacions no comunicades prèviament.





També ha assegurat que una de les prioritats de la policia catalana és la protecció dels periodistes, però que no poden vetllar per tots els presents en aquestes mobilitzacions i "menys encara si es situen en segons quins llocs desfavorables per la seva seguretat".





Sobre l'ús de pilotes de goma per part de la Policia Nacional, Buch ha instat els comuns a traslladar a Govern que deixin d'utilitzar-les a Catalunya "ara que governaran" amb els socialistes, i ha explicat que des de la Generalitat van traslladar la incomoditat que els generava el seu ús.





El conseller també ha explicat que hi ha agents que no porten el número d'identificació Policial (NOP) a l'esquena perquè "s'han acabat les fundes de les armilles perquè s'han trencat i han quedat inutilitzades", i per això han comprat 1.500 noves.





En relació a la situació laboral dels Mossos, Buch ha constatat que l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2020 recull millores per al cos, que depèn dels grups que es puguin implementar, i que de moment no han pogut tancar acords laborals perquè el cos no disposa de representants sindicals.





CRÍTIQUES D'ERC, COMUNS I CUP





La diputada d'ERC Montserrat Fornells ha reconegut que no els van agradar algunes actuacions policials perquè, al seu judici, es va fer un ús desproporcionat de la força i no es van seguir protocols establerts, i encara que no comparteixen el que van fer alguns manifestants, ha demanat no criminalitzar-los a tots perquè "la majoria ho va fer de manera pacífica", mentre que el republicà Josep Rodríguez ha afegit que els hagués agradat més autocrítica per part de Buch.





Des CatECP, el diputat Marc Parés ha demanat "no normalitzar l'ús abusiu de la força i de forma antireglamentària" dels agents contra els manifestants, i ha cridat a revisar el model d'ordre públic de Catalunya.





Per a la diputada de la CUP, Maria Sirvent, hi va haver una "violència policial desfermada" a l'Aeroport del Prat per part dels Mossos d'Esquadra i, en altres mobilitzacions, un ús sistemàtic de la porra amb cops per sobre de la cintura i directament al cap així com el llançament de bales de 'foam' i goma cap a persones concentrades pacíficament, i ha lamentat que tot això no hagi comportat cap dimissió ni cap investigació immediata, efectiva, imparcial i exhaustiva.





El diputat d'JxCat Ferran Roquer ha recordat que hi ha una investigació oberta al respecte, pel que ha instat al conseller a depurar responsabilitats si hi va haver actuacions no ajustades a protocol, però li ha demanat que defensi el cos i que es no criminalitzi el moviment independentista .





EN RISC POLICIES





El diputat de Cs Matías Alonso ha assegurat que la policia catalana va haver d'esforçar per mantenir l'ordre públic "amb falta d'efectius i d'eines adequades per frenar la violència" amb què es va actuar contra ells, fins al punt que considera que es va posar en risc la vida de policies, i ha acusat Buch d'impulsar una 'caça de bruixes' al si del cos.





En la mateixa línia s'ha pronunciat la diputada del PP Esperança Garcia, que considera que hi va haver una violència organitzada i coordinada per part d'alguns manifestants contra la policia: "Si em reconeix que hi ha manca de material, efectius i la violència inusitada d'aquests dies, el millor suport que poden rebre aquests agents és fer-los una inspecció amb expedients massius, una caça de bruixes? "





També ha sortit en defensa dels Mossos el diputat de PSC, Carles Castillo, després de criticar la "violència extrema" d'alguns manifestants contra la policia, i ha cridat a revisar si es va actuar políticament de forma laxa així com a dotar dels recursos i eines que necessita el cos policial.