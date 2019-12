Dos exadvocats de Podem són fulminats després d'investigar les irregularitats internes del partit

Els ex advocats de Podem José Manuel Calvente Redondo i Mónica Carmona Segura, que treballaven per a Podem com Delegat de Protecció de Dades i com a Responsable de Compliment Normatiu del partit, respectivament, han denunciat en un comunicat haver estat cessats per la formació morada com "un greu acte de represàlia i possibles coaccions "per estar investigant" greus irregularitats "en els assumptes dels quals eren responsables, que afectarien, segons assenyalen, a diversos càrrecs interns.





"En els últims mesos s'han produït un seguit d'irregularitats molt greus que podrien comprometre seriosament a el partit com a entitat jurídica des d'un punt de vista penal, administratiu i reputació", afirmen els lletrats en el text.





No obstant això, fonts del partit morat asseguren que els fets denunciats en aquest comunicat no són certes i que tots dos acomiadaments estan perfectament justificats, i atenen un reordenament intern de les àrees i equips del partit.









Segons expliquen els advocats en el seu escrit, havien iniciat "expedients interns d'investigació per aclarir els fets i defensar el partit davant d'una possible reclamació", i la resposta de la direcció de Podem ha estat "inventar acusacions" contra Calvente "per justificar laboralment la seva acomiadament "i proposar la substitució de Carmona" amb l'excusa d'una "reorganització de departaments".





"Tot això per intentar puerilment amagar les greus infraccions legals objecte d'investigació i intentar doblegar la nostra voluntat", denuncia Carmona en el comunicat, que signa ella sola, i que va dirigit a Consell Ciutadà Estatal de Podem.





AVISEN DE POSSIBLES INFRACCIONS PENALS





En concret, Carmona explica que com a responsable de Compliment Normatiu seva obligació era "advertir de les irregularitats comeses pels membres del partit"; responsabilitats que, segons assenyala, "podrien comportar infraccions penals o administratives" per a alguns dirigents.





"Estem parlant d'irregularitats financeres, en matèria laboral i de neteja en la realització de les consultes i primàries del partit que de confirmar-posarien en qüestió els elementals centrals de la nostra legitimitat com a organització", avisa.





A més, afegeix que "si finalment resultés l'existència de delictes", es podria considerar que les seves acomiadaments "es considerarien un intent d'ocultació de proves i un delicte d'encobriment".





"El fet més preocupant és que l'acomiadament portarà inevitablement a una demanda laboral i que en aquest cas la judicialització dels fets portarà greus conseqüències per al partit ja que sortiran irremeiablement a la llum fets tremendament comprometedors per

alguns càrrecs interns i responsables del partit", avisa a continuació.





"Davant la gravetat d'aquests fets, que poden acabar afectant greument la reputació de Podem, em veig obligada a advertir a tots els membres del Consell Ciutadà Estatal perquè adoptin les mesures i acords necessaris per ordenar a Consell de Coordinació a restituir al senyor José Manuel Calvente Redondo en el seu lloc de Delegat de Protecció de Dades i a rebutjar la meva substitució com a Responsable de Compliment Normatiu, permetent que es continuïn les investigacions internes en marxa per individualitzar les responsabilitats que puguin derivar d'aquests actes, protegint a el partit com a tal", conclou el seu comunicat.