Els inscrits de Podem avalen massivament el govern amb el PSOE

Els inscrits de Podem han decidit avalar, amb el 97 per cent a favor, la participació dels morats en el Govern de coalició amb el PSOE en els termes que marca el preacord signat el passat dimarts 12 de novembre entre el secretari general, Pablo Iglesias, i el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez.





En el referèndum de caràcter vinculant, que s'ha mantingut obert a el vot des de dissabte passat i fins aquest dimecres a les 10.00 hores, han participat el 26,04 per cent dels inscrits totals de Podem, una participació lleugerament inferior a la de la consulta que van realitzar al juliol per a la investidura de Sánchez.





Així, de les 134.760 persones que han decidit participar en la consulta, 130.150 van votar 'sí' (96,8%), mentre que 4.244 van recolzar el "no" (3,16%) i 366 van votar en blanc (0,27% ). Segons informen des Podem, la participació ha estat del 59% del cens d'inscrits actius cridats a vot.









Atenent a el cens de simpatitzants que manejava la formació en l'última consulta, la de la investidura de Sánchez de juliol, ara al novembre estaven cridats a participar (via online) fins 517.500 persones. Si bé en processos anteriors des Podem apuntaven que el cens real derivat dels inscrits 'actius' rondava els 190.000 individus. Ara, aquesta xifra ascendeix segons els morats a 228.500 inscrits actius.





Segons el reglament de Podem per a processos interns, es considera com a inscrit actiu a aquell simpatitzant que hagi accedit a l'almenys una vegada en l'últim any al web de participació del partit. Des d'aquest portal és des del qual es podrà participar de manera telemàtica en aquest referèndum.





REFERÈNDUM DE JULIOL





Ja al juliol, els d'Iglesias van consultar a les bases sobre el sentit del vot dels diputats de Podem en la sessió d'investidura de la XIII Legislatura. Llavors, la primera opció resava 'Per fer president a Pedro Sánchez és necessari arribar a un acord integral de Govern de coalició (acord programàtic i equips), sense vetos, on les forces de la coalició tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots'.





La segona opció va ser 'Per fer president a Pedro Sánchez (ja sigui mitjançant el vot a favor o l'abstenció), n'hi ha prou amb la proposta del PSOE: un Govern dissenyat únicament pel PSOE, col·laboració en nivells administratius subordinats a Govern i acord programàtic'.





En aquesta ocasió, el suport a la coalició va ser del 69,13% amb 94.964 vots, mentre que l'opció que el PSOE governés en solitari va ser secundada pel 30,87% i 42.397 inscrits. La participació en la consulta va ser del 26,56% dels inscrits.





COMPLEIXEN AMB EL CODI ÈTIC





Amb la celebració d'aquesta consulta, la direcció del partit morat ha complert amb el punt vuitè del seu 'Document Ètic' aprovat en l'assemblea ciutadana de Vistalegre II en què s'exigeix que els pactes electorals siguin decidits per la militància.





"Exigir i respectar que qualsevol pacte --previ o posterior a unes eleccions-- amb qualsevol altra formació política se sotmeti a l'aprovació democràtica mitjançant una consulta oberta a tots els inscrits i totes les inscrites Podem en tots els àmbits territorials de representació", assenyala aquest punt vuitè.