Els vigilants de seguretat convoquen una protesta unitària farts de patir agressions

200 agressions el 2019: aquesta és l'aterridora dada que ha mogut al col·lectiu de vigilants de seguretat a mobilitzar-se de forma unitària per reclamar a l'administració que prengui cartes en l'assumpte en defensa de la seva integritat física.





Els sindicats Alternativa Sindical, SPS, CC.OO., USOC, UGT i ADN s'han coordinat per fer una concentració conjunta davant de la delegació de Govern de Barcelona el proper 12 de desembre a les 12:00.









Els manifestants exigeixen que els poders públics vetllin per la seva seguretat prenent mesures de forma urgent, tant a nivell de material personal per defensar-se com a través una protecció jurídica adequada que passaria per la reforma de la Llei i Reglament de Seguretat Privada.





Entre els últims atacs violents soferts per vigilants es troba un incident ocorregut a Sant Vicenç de Calders (Tarragona), o les dues agressions al metro i el Tram a Barcelona que van patir altres vigilants el passat 18 i 19 de novembre.





RENFE ES MOU





Després d'una de les últimes agressions a Blanes (Girona), Renfe va sol·licitar una reunió extraordinària amb els Mossos d'Esquadra per analitzar quines mesures complementàries s'han d'afegir a les que ja es prenen de manera conjunta en determinades zones d'oci del litoral català com el Maresme.