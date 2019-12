IrsiCaixa sensibilitza en presons per acabar amb l'estigma associat a VIH

L'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa ha iniciat el programa de divulgació 'Resolguem dubtes sobre el VIH/sida' destinat a interns i treballadors dels centres penitenciaris de Catalunya, amb la finalitat d'acabar amb l'estigma i millorar la prevenció i el coneixement de aquest virus i la seva infecció.





En un comunicat, el centre --impulsat per La Caixa i la Generalitat-- ha explicat que aquest dijous s'ha realitzat a la presó de Brians2 la primera sessió dels tallers, que seguiran a Quatre Camins, Brians1 i un altre encara per determinar, fins a març de 2020.

MÉS INFORMACIÓ Més de la meitat de les europees amb VIH es diagnostiquen tard





Aquests permetran "incrementar la cultura científica d'interns i treballadors i proporcionar eines per adoptar un esperit crític i poder discernir el que són mites de la realitat", ha explicat la investigadora Núria Izquierdo-Useros.





En els centres penitenciaris catalans hi ha 386 casos declarats d'interns amb VIH --segons dades de la Conselleria de Justícia--, el que representa un 4,6% de les persones empresonades.





"En una presó, les persones amb el VIH s'enfronten als mateixos problemes que a l'exterior: estigma, manca d'informació sobre la prevenció i les vies de transmissió, dificultats per compartir-lo i relacionar-se amb el seu entorn a nivell afectiu-sexual...", ha explicat la científica del IrsiCaixa.





Els tallers consisteixen en sessions conjuntes per als interns i treballadors, conduïdes per una investigadora d'IrsiCaixa que dóna a conèixer aspectes com les vies de transmissió i la patogènesi de virus, els tractaments existents i l'estat de la recerca actual, i una persona portadora del VIH que aporta una visió personal del que suposa conviure amb el virus.