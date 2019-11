Més de la meitat de les europees amb VIH es diagnostiquen tard

Més de la meitat de les dones a la Regió Europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), sobretot aquelles de més de 40 anys, són diagnosticades en una etapa tardana de la infecció per VIH, normalment quan el seu sistema immunològic ja està començant a fallar, segons les dades de 2018 publicades pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) i l'Oficina Regional de l'OMS per a Europa.









Les dones van representar un terç dels 141.000 nous diagnòstics de VIH a la Regió, el que indica que aquesta població necessita més atenció en els esforços de prevenció i proves d'Europa, però les dades mostren que tenen fins a tres o quatre vegades més probabilitats de ser diagnosticades tard que les dones més joves.





"És hora de posar fi al sobre la salut sexual, especialment quan es tracta de VIH, i garantir que les dones estiguin ben informades i puguin protegir-se. Si volem aconseguir una cobertura de salut universal, ens cal millorar la prevenció, el tractament i la atenció de les dones i reduir les oportunitats perdudes per avaluar a les persones vulnerables a VIH en els centres de salut i en la comunitat", ha explicat la doctora Piroska Östlin, directora interina de la zona Regional de l'OMS per a Europa.





De fet, l'informe estima que l'epidèmia de VIH està impulsada per un problema persistent amb diagnòstic tardà, que afecta el 54 per cent dels casos coneguts entre les dones. Tals proporcions de diagnòstics tardans són en part el resultat d'una cobertura i una acceptació relativament baixes de les proves, i són una indicació que els riscos sexuals, inclòs el VIH i altres infeccions de transmissió sexual, no s'aborden adequadament amb els adults majors .





"No sabem per què, però sembla que els sistemes actuals i els esforços de prova a Europa estan fallant a les dones i als adults grans. Una estratègia per arribar als adults majors és diversificar i complementar les oportunitats de proves de VIH", ha assenyalat la doctora Andrea Ammon, directora de l'ECDC.





Dos terços (60%) dels diagnòstics de VIH entre dones el 2018 pertanyien al grup d'edat de 30 a 49 anys. El sexe heterosexual va ser la manera de transmissió de VIH més comunament reportat (92%) entre les dones de la Regió.





La zona que més preocupa són els països d'Europa central on gairebé hi ha sis vegades menys diagnòstics entre dones en comparació amb els homes en 2018, i tres vegades menys diagnòstics entre dones que homes es van informar a la Unió Europea i l'Àrea Econòmica Europea.