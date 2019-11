Catalunya inclou el tractament de prevenció de VIH en el sistema públic de salut

La Generalitat ha incorporat el tractament per a la prevenció de VIH -l'anomenada profilaxi preexposició (Prep)- a càrrec de el sistema públic català de salut amb la previsió de beneficiar unes 2.500 persones, ha anunciat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, en roda de premsa aquest divendres.













Amb un cost estimat anual de 840.000 euros, 336 per persona, Guix ha destacat que "no és la Seguretat Social ni l'Estat, sinó que és Catalunya qui ho paga", i ha detallat que la disponibilitat d'aquest tractament és una millora per a la salut dels ciutadans.





Dispensat en farmàcia hospitalària al CAP de Drassanes, al BCN Checkpoint i 19 unitats funcionals de la Sida, el tractament va dirigit a homes que tenen sexe amb homes, dones transsexuals i persones que exerceixen la prostitució sense usar el preservatiu.





Guix ha afegit que està pensat per a persones quan tenen "múltiples parelles sexuals", sexe anal sense preservatiu i ús de substàncies recreatives, havent-se incorporat un nou fenomen en aquest terreny: a el consum de cocaïna i l'alcohol s'han sumat la metaanfetamina i l'èxtasi .





No poden accedir a aquest tractament -que incideix igualment en la importància de l'ús de l'preservatiu- persones que tinguin la infecció de VIH, siguin allèrgics a algun dels components o tinguin malalties renals cròniques o Hepatitis B.





"Qualsevol persona candidata pot anar a aquests dos centres oa una de les 19 unitats funcionals", ha dit Guix, i ha descrit que un facultatiu els valorarà, assegurarà que no té el VIH i a el cap d'un mes se'ls pot prescriure el tractament , que consisteix en una pastilla diària i no té efectivitat fins al quart dia.





QUATRE REVISIONS ANUALS





A més d'aquesta presa, que es tolera bé i no té efectes secundaris rellevants, la persona ha de fer quatre revisions anuals, i Guix ha remarcat el cost en medicació de 28 euros a l'mes per persona en comparació als 600 euros de l'tractament per a persones amb el virus VIH.





El director de el Programa de Prevenció, Control i Atenció de VIH, Joan Colom, ha remarcat que és un tractament permanent "mentre es tingui aquesta activitat", i no vol dir que ho sigui de per vida perquè no tothom manté la mateixa activitat sexual al llarg dels anys.





"La previsió és que podem disminuir extraordinàriament el nombre d'infeccions de VIH", ha dit Colom, que ha xifrat que en alguns països s'ha arribat a reduir fins a un terç de les deteccions perquè és un tractament altament efectiu.





Ha celebrat que les quatre visites anuals donen a el sistema públic un control privilegiat sobre l'evolució i detecció precoç de les malalties de transmissió sexual.





Al món, 380.000 persones prenen el Prep, ia Europa són unes 22.000 persones, concretament a Alemanya, França i Anglaterra, països als quals s'han sumat Noruega i Bèlgica, a part d'implantar-ara a Catalunya, des d'on es va impulsar l'aprovació de l'tractament i la sollicitud de comercialització a Govern.