La Vall d'Hebron avança en l'elaboració d'un fàrmac que curi el VIH

La Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i de l'Hospital Vall d'Hebron, en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, ha identificat per primera vegada una diana cel·lular per tractar el virus d'immunodeficiència humana (VIH) mitjançant l'aplicació de un fàrmac que ha aconseguit reduir el reservori cel·lular de la malaltia en un 64%.









Tot i que el fàrmac usat no es contempla com a tractament, l'interès per caracteritzar aquests reservoris virals es troba en la possibilitat de dissenyar noves estratègies, i es creu que la seva eliminació pot ser "una forma de curar els pacients amb VIH", ha explicat aquest dimarts l'responsable de l'estudi, María José Buzón.





L'estudi 'in vitro', amb cèl·lules de més de 80 pacients, ha consistit en l'activació del reservori del VIH en els limfòcits T CD4 +, les cèl·lules en què el virus es troba latent i en les quals el tractament antiretroviral "no té efecte ", ha dit Buzón.





En reactivar el virus, els investigadors han observat que les cèl·lules del reservori expressen la molècula CD20, i els resultats de l'estudi -que s'han publicat a la revista 'Nature Communications'- constaten que el fàrmac 'rituximab' ataca aquestes molècules i permet reduir el reservori cel·lular.





Buzón ha assenyalat que el principal problema del 'rituximab', un anticòs monoclonal usat per a tractar diferents tipus de càncer, és que elimina tant les molècules CD20 expressades per les cèl·lules amb VIH reactivades, com les expressades per altres cèl·lules sanes del cos.





La doctora ha explicat que fins al moment s'han fet servir fàrmacs que ja s'utilitzen a la clínica per a tractaments oncològics i que se sap que són capaços d'identificar la molècula CD20.





NOUS FÀRMACS





El següent pas és crear nous fàrmacs que reconeguin específicament les cèl·lules que expressen aquesta molècula i que són reservori, i els resultats de l'estudi mostren una "nova línia" d'actuació, segons el metge del Servei de Malalties Infecciosos de la Vall d'Hebron, Adrià Curran.





Els investigadors han rebutjat l'ús de fàrmacs com el 'rituximab' -que qualifiquen de tòxics i pensats per tractar malalties greus- com a primera opció per a persones "sanes" que no presenten altres patologies, com els pacients amb VIH.





En l'actualitat, no existeix cura per aquesta malaltia i els tractaments antiretrovirals que reben els pacients amb VIH poden reduir la càrrega viral fins a nivells no detectables, però l'existència de reservoris implica la possibilitat de la reaparició de la malaltia.







Al voltant de 160.000 persones a l'Estat viuen amb VIH i cada any es detecten unes 3.400 infeccions noves, mentre que a Catalunya aquesta xifra arriba a les 30.000 persones en tractament i unes 600 infeccions anuals.