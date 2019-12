Iberdrola i el Banc Europeu d'Inversions signen dos acords per finançar energies renovables

El BEI i Iberdrola han anunciat avui, en la Cimera de Clima (COP25) que se celebra a Madrid, dos nous acords per promoure l'acció climàtica mitjançant inversions en projectes d'energies renovables i xarxes de distribució elèctrica. Per a això, la vicepresidenta del banc de la UE, Emma Navarro, i el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, han subscrit dos préstecs per un volum total de 690 milions d'euros.





Ignacio Galánse s'ha mostrat satisfet per segellar aquest acord durant la Cimera de Clima. "El lema d'aquesta COP és la necessitat de passar a l'acció i això és el que avui estem fent Iberdrola i el BEI: posar en marxa accions concretes que contribueixin a limitar l'augment de la temperatura de la planeta a 1,5oC", va assegurar. Galán ha recordat, a més, que Iberdrola "ja es va avançar a aquesta transició fa 20 anys, quan vam detectar que el futur passava, necessàriament, per una economia descarbonitzada. Des de llavors, hem invertit 100.000 milions d'euros en renovables, xarxes intel·ligents i emmagatzematge eficient, i ens hem convertit en una de les majors companyies de serveis públics del món".

MÉS INFORMACIÓ Iberdrola i IFEMA s'uneixen per impulsar la mobilitat elèctrica





Així mateix, el president d'Iberdrola ha felicitat el Banc de la UE per la seva decisió d'augmentar la seva ambició climàtica i deixar de finançar projectes basats energies fòssils: "Tots hem de formar part de la solució. Com a líders en finançament sostenible, considerem que acords com els que avui signem són imprescindibles per convertir el canvi climàtic en oportunitat i deixar un planeta habitable a les generacions futures".





Emma Navarro i Ignacio Galán





Per la seva banda, Emma Navarro, responsable de l'acció climàtica del Banc i de les seves operacions a Espanya i Amèrica Llatina, ha assegurat: "Ens complau signar aquests acords a la cimera del clima de Madrid, perquè són un gran exemple dels esforços del BEI per donar suport l'acció a favor del clima dins i fora d'Europa. Per complir amb els objectius de l'Acord de París és necessari mobilitzar recursos a una escala sense precedents, i el BEI vol liderar la resposta a aquest desafiament. Som el banc de Clima de la UE i per això hem reforçat la nostra ambició climàtica. Treballem amb l'objectiu de mobilitzar fins a un bilió d'euros en la pròxima dècada a través de projectes que, com els que estem donant suport avui, contribuiran a la transició cap a una economia baixa en carboni mitjançant l'impuls de les energies renovables".





De l'import total de 690 milions d'euros, 250 milions d'euros es destinaran a finançar la construcció de 15 parcs eòlics que Neoenergía, filial d'Iberdrola al Brasil, desenvoluparà al país. Aquestes noves instal·lacions estaran situades en tres estats de nord-est: Paraíba, Badia i Piauí. Quan estiguin operatius, tindran una potència instal·lada total de 520 megawatts (MW) i produiran una mitjana anual de 2.300 gigawatts hora d'electricitat neta. La seva posada en marxa permetrà reduir les emissions de CO2 i incrementar la proporció d'energies renovables en la producció d'electricitat al país. Les inversions que es duran a terme en aquests nous parcs s'executaran al llarg de cinc anys i permetran la creació de 2.300 llocs de treball.

Iberdrola, a través de Neoenergía, s'ha convertit en una de les dues majors elèctriques del Brasil per nombre de clients, amb 13,9 milions de punts de subministrament.





La companyia centra la seva activitat en els negocis de generació, transport, distribució i comercialització d'electricitat en una àrea de 835.000 quilòmetres quadrats. La filial brasilera d'Iberdrola disposa a dia d'avui d'una capacitat de producció al país de més de 3.700 MW, dels quals gairebé el 88% són renovables; una potència que arriba als 4.550 MW si se sumen els projectes en construcció.





Per la seva banda, el BEI atorga aquest finançament en el marc del Mandat de Préstecs per a Amèrica Llatina 2014-2020, de manera que l'acord està cobert per la garantia pressupostària de la Unió Europea. Amb el seu suport a aquest projecte, el banc de la UE contribueix a l'acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les Nacions Unides. El BEI treballa a Amèrica Llatina des de fa prop de 30 anys i una de les seves grans prioritats a la regió és promoure l'acció contra el canvi climàtic.





Xarxes elèctriques intel·ligents a Espanya





El banc de la UE i Iberdrola també han sumat forces per reforçar i avançar en la digitalització d'una infraestructura clau en la descarbonització de l'economia: les xarxes de distribució elèctrica. Per a això, han subscrit un préstec de 440 milions d'euros destinat a finançar noves inversions a Espanya per a infraestructures que contribuiran a millorar la fiabilitat de la xarxa i la qualitat del subministrament de país.





Les xarxes són un element clau per a la transició energètica, ja que afavoreixen la integració de més renovables, la mobilitat sostenible, les ciutats intel·ligents i el consum descentralitzat. La transformació de les xarxes cap a una infraestructura intel·ligent, més fiable i segura, està situant als consumidors en el centre de l'activitat, dotant-los de més capacitat de decisió i connectivitat.





Iberdrola, a través del seu distribuïdora i-DE, opera un sistema de distribució de 270.000 km de línies elèctriques a Espanya, que atén una població de 17 milions. En els últims anys, la companyia ha destinat 2.000 milions d'euros a la digitalització de les seves xarxes, amb la instal·lació de gairebé 11 milions de comptadors digitals i la infraestructura que els suporta i l'adaptació del voltant de 90.000 centres de transformació a Espanya, a els que ha incorporat capacitats de telegestió, supervisió i automatització.