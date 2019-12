Iglesias confessa que prefereix l'"estil" de Tardà en comptes del de Rufián per aconseguir un acord

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha defensat la necessitat d'arribar a un acord amb ERC per poder tirar endavant la investidura de president en funcions, Pedro Sánchez, i ha assenyalat que això passa perquè el partit independentista assumeixi l'"estil" de l'exdiputat Joan Tardà, en lloc de les maneres de l'actual portaveu al Congrés, Gabriel Rufián.





"Necessitem a una ERC amb un estil que s'assembli més a el de Tardà que a un altre tipus d'estils, que a més s'han demostrat ambivalents", ha afirmat durant el col·loqui 'Nus Espanya: un any després' que ha mantingut aquest dijous al Congrés amb el periodista Enric Juliana, per abordar les problemàtiques que afecten el país, un any després de la publicació d'el llibre que coescribieron, amb aquest títol.

Segons Iglesias, "si algú ha demostrat ser capaç d'una cosa i la contrària és Gabriel Rufián", i això, encara que alguns puguin considerar-lo "una virtut en política", no és al seu parer el preferible en aquest cas.





"Jo no ho vaig a qüestionar, però a mi m'agrada Tardà i m'agradaria que ERC fos una força amb què ens entenguéssim a Madrid però també a Barcelona ia Catalunya. Això seria bo per a Barcelona, Catalunya i per a Espanya", ha conclós.













LES BASES SÍ VOLEN ENTENDRE'S





En aquest sentit, ha reclamat a ERC que "cal treballar per entendre". "Sospito que les nostres bases electorals més desitgen, des del respecte a les diferències, aquest enteniment", ha afegit.





D'altra banda, Iglesias ha assenyalat que "va bé a Catalunya escoltar la princesa Elionor, que aspira a ser cap de l'Estat, parlant un perfecte català". "Ja veus tu, no n'hi ha per tant. No crec que l'hagin hagut de adoctrinar en una escola catalana", ha ironitzat.





Al seu parer, "és un gest gairebé nimi" que demostra que "una nena sense ser adoctrinad pot aprendre a parlar una de les llengües de l'Estat". "És un gran detall cap a molta gent que pensa i parla en aquesta llengua", ha celebrat.





ASSUMIR LA PLURINACIONALITAT





Tot i que el líder d'el partit morat ha avisat que "això no n'hi ha prou", ha reconegut que sí demostra "que pot haver una altra actitud". "Demostra que pot haver una altra manera d'afrontar la pròpia realitat del nostre país, que és plurinacional", ha emfatitzat.





"Crec que hi ha estils de defensar la diferència al nostre país, d'entendre el que signifiquen les realitats insulars, Andalusia, o que Espanya no només és Madrid, que crec que podria ajudar a fer les coses millor, i que forma part del nostre patrimoni plurinacional", ha manifestat.